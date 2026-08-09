L'ancien skieur Mathieu Faivre, triple champion du monde, a été victime d'un accident de vélo. L'ancien spécialiste de géant a subi plusieurs blessures et fractures, dont une fracture de la clavicule. Sur Instagram, il publie des photos prises depuis son lit d'hôpital.

Cet ancien skieur français a frôlé le pire lors d'une sortie en vélo qui a mal tourné

Cet ancien skieur français a frôlé le pire lors d'une sortie en vélo qui a mal tourné

Manuela Bigler

Coup dur pour Mathieu Faivre lors d’une récente sortie à vélo. Comme l’ancien skieur professionnel français. désormais âgé de 34 ans, l’a révélé sur Instagram, il a été victime d’un accident. «Situation périlleuse et grave accident il y a quelques semaines», écrit-il sur les réseaux sociaux.

Le Français publie également plusieurs photos prises depuis son lit d’hôpital. Sur l’une d’elles, on aperçoit son vélo de course gisant dans l’herbe au bord de la route, le cadre complètement brisé au niveau du centre.

L’ancien spécialiste du géant ne précise pas les circonstances de l’accident, mais donne quelques indications sur la gravité de ses blessures. «Quelques blessures et fractures. Mais je suis heureux d’avoir pu dormir à nouveau dans mon propre lit cette nuit», écrit-il.

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Sur les photos, Mathieu Faivre apparaît notamment avec la jambe droite bandée. Il publie également une radiographie de son épaule, sur laquelle on distingue notamment ce qui semble être une fracture de la clavicule. En 2024, le skieur avait déjà dû subir une intervention chirurgicale après une chute à l’entraînement qui lui avait valu une fracture de la clavicule et l’avait contraint à mettre prématurément un terme à sa saison.

Le triple champion du monde entame sa rééducation

«Il va maintenant falloir faire preuve de patience et se consacrer à la rééducation», écrit le Français à propos des suites de son accident, avant de remercier les personnes venues à son secours.

La publication a également suscité plusieurs messages de soutien dans le monde du ski. La Suédoise Sara Hector, ainsi que les anciens champions français Luc Alphand et Julien Lizeroux, lui ont notamment souhaité un prompt rétablissement.

Mathieu Faivre avait annoncé sa retraite en octobre 2025, après 127 courses de Coupe du monde. Il en avait remporté deux et était monté à dix reprises sur le podium.

Au cours de sa carrière, le Français a été sacré champion du monde à trois reprises: en 2017 à Saint-Moritz dans l’épreuve par équipes, puis en 2021 à Cortina d’Ampezzo en géant et en slalom parallèle.

Aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, en 2022, il avait également décroché la médaille de bronze en géant. L’or était bien évidemment revenu à Marco Odermatt.