Bientôt des championnats du monde de ski alpin tous les ans?

La FIS veut organiser des championnats du monde de ski alpin chaque année non olympique dès 2032. Réunie à Thoune, elle a validé ce projet et envisage même des débuts dès 2028. Marco Odermatt va pouvoir enrichir sa collection de médailles très rapidement!

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) prévoit d'organiser des championnats du monde presque chaque année à partir de 2032. Comme l'a décidé son Conseil lors d'une réunion de deux jours à Thoune, ces compétitions auront lieu toutes les années non olympiques.

À Thoune, le Conseil de la FIS a examiné une étude de faisabilité portant sur l'augmentation du nombre de championnats du monde. Jusqu'à présent, les Mondiaux des disciplines de la FIS (ski alpin, ski nordique, ski acrobatique et snowboard) n'ont lieu que les années impaires. Le concept a été approuvé, indique un communiqué de la FIS. Par ailleurs, on examine si des championnats du monde supplémentaires pourraient avoir lieu dès 2028.

Les prochains championnats du monde de ski alpin se tiendront en 2027 à Crans-Montana, tandis que les Mondiaux de ski nordique 2027 auront lieu à Falun, en Suède. Les snowboardeurs et les freestylers s'affronteront quant à eux à Montafon, dans le Vorarlberg, et à Kühtai, dans le Tyrol.