Les victimes suisses de la piste de Bormio portent plainte

1/8 Gino Caviezel a lourdement chuté lors de la dernière course de vitesse de l'année dernière sur la «Stelvio» à Bormio. Photo: imago/Italy Photo Press

Marcel W. Perren

L'hiver suisse a été doré, mais il a tout de même vécu quelques heures sombres. Sur la «Pista Stelvio» de Bormio, que les locaux appellent de manière évocatrice «la Bestia», deux athlètes de Swiss-Ski, Gino Caviezel et Josua Mettler, ont subi de graves blessures en l'espace de 48 heures au cours de la semaine du Nouvel An.

Lors de l'entraînement de la descente, Mettler, originaire de Suisse orientale, s'écrase contre la barrière de sécurité au même endroit que la star française Cyprien Sarrazin, victime d'une hémorragie cérébrale). Après ce crash, on diagnostique chez le champion suisse de descente 2024, outre deux ligaments croisés déchirés, une rupture du ligament interne ainsi que du ménisque interne. De son côté, Caviezel est évacué avec une lésion totale du genou droit après un enfourchement lors du super-g. Tous deux s'accordent à dire qu'ils ont été victimes d'une préparation insuffisante de la piste.

«J'aimais beaucoup les courses à Bormio jusqu'alors, mais lors de la dernière édition de cette classique de la vitesse, tout a été exagéré», affirme Caviezel avant d'entrer dans les détails: «Cela a commencé par l'arrivée d'une cinquantaine de camions de neige d'une autre station de ski. Ainsi, la plus grande partie du 'Stelvio' était recouverte de neige étrangère. Le plus gros problème était que la piste n'avait pas été arrosée de manière uniforme de haut en bas. Ainsi, sur cette piste, les passages glacés alternaient avec de la neige agressive, ce qui est extrêmement dangereux».

«J'ai foncé dans le filet à 120 km/h»

Il revient sur l’instant où sa saison a basculé: «J’avais le dossard 1. J’ai pris une ligne rapide, mais raisonnable. En croisant une trace de descente dans ce super-G, mon ski s’y est accroché. J’ai chuté. La piste a été retravaillée pendant 30 minutes après mon accident, ce qui en dit long sur son état initial».

Mettler ne retient pas non plus ses critiques envers les organisateurs et la direction de course de la Fédération internationale de ski (FIS). «Lorsque je suis au départ d'une descente, je dois avoir la certitude à 100% d'arriver sain et sauf à l'arrivée si je ne commets pas d'erreur. Et dans cet entraînement de descente, je n'ai commis aucune erreur. Je ne suis jamais allé à la limite la veille de la course. Pourtant, j'ai foncé dans le filet à 120 km/h, car la piste n'était pas en bon état. Les conditions de neige changeaient tous les vingt mètres.»

Caviezel fait des progrès grâce à une thérapie spéciale

Immédiatement après sa terrible chute à Bormio, tout laissait à penser que Caviezel manquerait les courses olympiques qui se dérouleront justement sur le «Stelvio» en février prochain. «Au début, mon médecin pensait que je devrais faire une pause d'un an», raconte le skieur de 32 ans, qui compte trois courses dans le top 3 en Coupe du monde.

«Les ligaments et les tendons du muscle de mon mollet droit ont été déchirés lors de cette chute, ma jambe avait deux centimètres de jeu. A ce stade, je ne pouvais plus plier mon pied vers le haut, je ne pouvais plus rien faire bouger dans cette zone.»

Si Caviezel peut à nouveau espérer participer aux Jeux olympiques, c'est avant tout grâce aux talents du thérapeute Rolf Fischer de Stansstad et du professeur allemand Peter Angele. «J'ai volontairement attendu trois semaines avant de me faire opérer par le docteur Angele à Ratisbonne. Jusque-là, je me suis fait soigner par Rolf Fischer. Ce n’est pas un faiseur de miracles, ses traitements sont éreintants et j'ai été épuisé après chaque séance. Mais sa méthode accélère tellement le processus de guérison que j'ai pu me rendre en Allemagne pour l'opération sans béquilles.» Le frère cadet de Mauro Caviezel n'exclut pas de «remonter sur les skis dès l'automne sur un glacier valaisan».

Le scénario catastrophe de Mettler

Josua Mettler a été cloué dans un fauteuil roulant pendant deux jours entre sa chute et l'opération. «Et je craignais de devoir passer une longue période en fauteuil roulant même après l'opération», souligne le vainqueur du classement général de la Coupe d'Europe lors de la saison 2022/23. Ce scénario ne s'est heureusement pas réalisé. Néanmoins, le natif du Toggenburg, qui vit désormais à Unterterzen, au bord du lac de Walenstadt, se souvient de mois particulièrement pénibles.

«Normalement, un athlète peut remonter sur un vélo ergomètre quatre à six semaines après une opération des ligaments croisés. Mais j'en étais loin, car mon genou gauche n'était alors capable que d'une flexion d'à peine 60 degrés. De plus, même les choses les plus banales, comme monter les escaliers, m'étaient extrêmement difficiles avec deux genouillères.»

Mais depuis, le jeune homme de 26 ans a, lui aussi, fait des progrès. «Finalement, il m'a fallu presque deux mois et demi pour pouvoir remonter sur mon vélo. Depuis lors, ma rééducation se déroule beaucoup plus rapidement. Il y a deux semaines, j'ai reçu l'autorisation de commencer l'entraînement de remise en forme. Je peux enfin à nouveau travailler avec des poids.»

Mettler précise toutefois que même dans ce domaine, il est nettement en retard sur ses exigences. «Normalement, je peux faire un squat profond avec 155 kilos. Actuellement, je ne peux pas encore aller aussi bas, je fais des squats à 90 degrés avec 70 kilos.»

Comme pour Caviezel, l’objectif reste clair: être prêt pour l’hiver prochain, et participer aux Jeux olympiques.