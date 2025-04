À 18 ans, Lara Colturi pourrait quitter l'équipe albanaise pour l'Italie, pays hôte des JO 2026. La fédération albanaise s'y oppose, rappelant son rôle dans le succès de l'athlète et promettant un soutien financier accru.

1/10 Quel est l'avenir de Lara Colturi? Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Lara Colturi a marqué l’histoire la saison dernière. À peine âgée de 18 ans, la jeune skieuse a offert à l’Albanie ses tout premiers podiums en Coupe du monde. Mais ces exploits pourraient bien rester sans suite: elle envisagerait désormais de tourner le dos à la fédération albanaise pour représenter à nouveau l’Italie.

Un retournement qui provoque de nouvelles secousses! Déjà en 2022, son choix de concourir pour l’Albanie avait fait grand bruit. Lara Colturi avait alors pu changer de nationalité sportive sans l’accord de la fédération italienne, car elle n’avait pas encore 16 ans. «Je suis née en Italie, mais c’était mieux ainsi pour ma carrière», expliquait-elle à l’époque à Blick.

Ce changement lui avait permis de continuer à s’entraîner avec son équipe privée. Un encadrement au sein duquel sa mère, Daniela Ceccarelli, joue un rôle clé. Championne olympique de super-G en 2002, cette dernière avait travaillé comme entraîneure en Albanie, ce qui lui avait permis d’obtenir un passeport albanais… et d’en faire profiter sa fille.

«Nous défendons nos intérêts»

Mais revenir sous les couleurs italiennes s’annonce plus compliqué. Cette fois, sans l’accord de la fédération albanaise, aucun changement ne sera possible. Et l’Albanie n’entend pas lâcher sa pépite si facilement: une première demande aurait déjà été refusée.

Le président de la fédération, Elvis Toci, comprend les envies olympiques de Lara Colturi – les Jeux de 2026 auront lieu en Italie, le pays de sa mère – mais il reste ferme: «Nous défendons nos intérêts», a-t-il déclaré à la chaîne Top Channel. Et de rappeler: «Sans l’Albanie, elle ne serait pas l’athlète qu’elle est aujourd’hui, même si sa formation préalable a eu lieu en Italie.»

Reste à savoir si l’Albanie pourra conserver son joyau. L’un des nœuds du dossier concerne le financement. Elvis Toci le reconnaît: personne n’était préparé à soutenir une athlète de ce niveau. Mais la volonté de la garder est réelle. Le gouvernement s’est engagé: «Le Premier ministre Edi Rama nous a promis un soutien financier de 300'000 euros (environ 280'000 francs suisses)», assure le président.

Ce geste suffira-t-il à convaincre Lara Colturi de rester? La réponse ne devrait pas tarder. Toute demande de changement de nationalité sportive doit être transmise à la FIS avant le 1er mai. Et si la skieuse décidait de franchir le pas sans autorisation, elle risquerait une suspension d’un an, l’éloignant des Coupes du monde… et des Jeux olympiques de Cortina. Un scénario qu’elle voudra à tout prix éviter.