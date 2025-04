La championne de ski Federica Brignone a subi une grave blessure lors des championnats d'Italie au terme d'une saison exceptionnelle. Lindsey Vonn, présente aux Laureus World Sports Awards à Madrid, a exprimé sa tristesse et son soutien à l'Italienne.

«Ça me rend très triste»

Lindsey Vonn, tout à gauche, espère revoir Federica Brignone le plus vite possible sur les pistes. Photo: AFP

Nlick Sport

L’une des saisons les plus réussies de sa carrière s’est terminée à l’hôpital pour Federica Brignone (34 ans). La lauréate du classement général de la Coupe du monde a lourdement chuté début avril lors des championnats d’Italie. Une chute qui n’a pas laissé Lindsey Vonn (40 ans) indifférente. Présente à la cérémonie des Laureus World Sports Awards à Madrid, l’Américaine a confié: «Ça m’a rendue très triste. Je lui ai envoyé un message sur Instagram peu après.»

Le diagnostic est rude: double fracture déplacée du plateau tibial et de la tête du péroné, ainsi qu'une rupture du ligament croisé dans la jambe gauche. Impossible pour l’instant de savoir combien de temps Federica Brignone sera absente. «J’espère qu’elle reviendra le plus vite possible. Je prie pour elle», a ajouté Lindsey Vonn.

L’année prochaine, les Jeux olympiques d’hiver auront lieu en Italie. Courir à domicile serait un moment fort pour Federica Brignone. «Elle le mérite plus que quiconque.»