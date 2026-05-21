Les Suissesses en colère après un changement d'entraîneur

C'est actuellement le chaos chez les entraîneurs de Swiss-Ski. Stefan Abplanalp a perdu son poste alors que des skieuses de haut niveau comme Corinne Suter et Lara Gut-Behrami l'ont félicité. Leur avis a été ignoré.

Mathias Germann

Il y a une semaine, la quatrième Swiss-Ski Night s'est déroulée à Zurich. La fédération, qui a connu un grand succès, s'est auto-célébrée lors d'un gala autour des sports de neige. Le slogan? «Glow for Snow» ou briller pour la neige en français. Ce que peu de gens savent, c'est que depuis des semaines, les esprits de plusieurs stars du ski suisse sont également en feu. Plus précisément, ceux des spécialistes féminines de la vitesse. Toutes les athlètes de haut niveau sont furieuses. Pourquoi?

Le chef du groupe de vitesse Stefan Abplanalp a été destitué de ses fonctions le 8 avril dernier, la veille des championnats suisses. Le Bernois a dû quitter son poste et occupe désormais le rôle de responsable de l'équipe de ski-cross.

Le communiqué de presse a été présenté de la même manière que dans le football, avec des mots doux. La fédération a écrit qu'elle était parvenue à cette conclusion après une «analyse complète de la saison, en collaboration avec Stefan Abplanalp». L'adaptation a lieu «en vue des années à venir et du changement de génération en cours».

Corinne Suter a renoué avec la victoire grâce à lui

Mais en coulisses, les choses se sont passées différemment. Plusieurs sources le confirment: Stefan Abplanalp choquait par sa manière directe, exigeante et éloquente. Il ne tolérait pas le travail bâclé. En même temps, il créait un environnement que de nombreuses athlètes appréciaient. La talentueuse Malorie Blanc a souligné à plusieurs reprises l'importance du Bernois pour son développement. Elle a remporté sa première course de Coupe du monde à Crans-Montana cette année.

Pour les skieuses expérimentées comme Corinne Suter, Lara Gut-Behrami ou Jasmine Flury, les leçons sur la technique comptent de toute façon moins que la confiance. À quelle vitesse vais-je me précipiter dans cette compression? Est-ce que je peux skier à fond sur cette glace? Ce saut peut-il atteindre 30 ou 50 mètres?

Dans les réponses, il ne s'agit pas seulement de gagner ou de perdre du temps, mais aussi de sa propre santé. Il est donc d'autant plus important de faire confiance en son entraîneur – c'était le cas pour Stefan Abplanalp. C'est aussi grâce à lui que Corinne Suter a renoué avec la victoire. Après une blessure peu avant la saison, elle a skié avec des douleurs et des doutes, mais a toujours continué à se battre. Après les Jeux olympiques, le déclic s'est produit.

L'avis des athlètes ne comptait pas

Swiss-Ski mise désormais sur Silvan Epp. Un nouveau départ, un an avant les championnats du monde à domicile. Reste à savoir si cela fonctionnera. Certes, le technicien de 44 ans mérite sa chance. Mais il reste un arrière-goût amer.

Car sur le plan sportif, l'équipe a livré la marchandise. Malgré les graves blessures de Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, l'équipe a nettement progressé par rapport à l'année dernière: 1235 points au lieu de 817. Corinne Suter a retrouvé le goût de la victoire après sa blessure. Même le directeur alpin Hans Flatscher a déclaré à propos du changement: «Ce n'était pas à cause des résultats.»

Ce qui est explosif, c'est qu'aucune athlète n'a été interrogée sur le travail de Stefan Abplanalp avant la décision. Cela ne semble pas seulement peu professionnel, mais aussi douteux. Après tout, les skieuses risquent leur vie sur la piste. Chez les slalomeuses, les choses se passent différemment. Camille Rast et Wendy Holdener travaillent depuis des années avec des entraîneurs qu'elles ont elles-mêmes proposés. Swiss-Ski a écouté, discuté et pris une décision. Cette fois, tout s'est passé différemment.

Cette affaire autour de la vitesse n'a pas forcément de conséquences sur le plan sportif. Aucune athlète ne va délibérément mal skier pour donner un signal. Elles ne feraient que se nuire à elles-mêmes. Corinne Suter, Malorie Blanc et Lara Gut-Behrami sont toujours prêtes à remporter des victoires et leur classe est indiscutable.

Mais le fait est aussi que cette histoire n'a pas seulement généré de la mauvaise humeur, il a aussi coûté de l'énergie. Ce ne sont pas des conditions optimales pour le nouvel hiver qui arrive.