«Loïc Meillard ira chercher l'or en slalom»

Loïc Meillard montera-t-il sur la plus haute marche du podium ce dimanche? Photo: AFP

Marcel W. Perren

Ce pourrait être la question à 100'000 euros de «Qui veut gagner des millions?»: en quelle année un Suisse a-t-il été champion du monde de slalom pour la dernière fois: en 1950, 1972, 1987 ou 2003? Triste réponse: 1950. Le Neuchâtelois Georges Schneider avait alors triomphé devant l'Italien Zeno Colò et le Norvégien Stein Eriksen.

Depuis, les slalomeurs à croix blanche n'ont remporté que trois médailles lors des compétitions mondiales (bronze pour Jacques Lüthy en 1980, bronze pour Mike von Grünigen en 1996, argent pour Silvan Zurbriggen en 2003). L'ancien champion de slalom autrichien Thomas Sykora (9 victoires en Coupe du monde) est toutefois fermement convaincu que cette période de disette va prendre fin ce dimanche: «Loïc Meillard est dans une forme enviable. Sa technique est géniale et il fait preuve d'une constance impressionnante. Parce qu'un ski constant est particulièrement important sur la pente de Saalbach, je pense que Loïc, après avoir remporté le titre de champion du monde en combiné par équipes et le bronze en géant, ira chercher l'or en slalom.»

Mauvais pronostics pour Marc Rochat

Le roi du ski allemand Felix Neureuther a lui aussi placé le Valaisan Loïc Meillard tout en haut de sa liste. Le vice-champion du monde 2013 ne croit pas qu'un seul Suisse puisse remporter une médaille dans cette course: «Lors de sa sensationnelle course en bronze dans le combiné par équipes, Marc Rochat a profité du fait qu'il a trouvé ses conditions préférées – une piste salée. Mais l'arrivée du froid a modifié la piste. C'est pourquoi je ne peux pas imaginer que Marc Rochat termine dans le top 3. En revanche, je fais confiance à Tanguy Nef et Daniel Yule, en plus de Loïc Meillard.»

Felix Neureuther accorde étonnamment peu de crédit au tenant du titre Henrik Kristoffersen et à son compatriote Timon Haugan, qui a triomphé lors des slaloms d'Alta Badia et de Schladming cette saison en Coupe du monde: «Henrik et Timon sont tous deux sur des skis Van Deer. Je crains qu'il manque à leur équipementier les points de référence si importants pour la structure très particulière de la neige.» Pour le contexte, Van Deer a été fondé il y a seulement quatre ans par Marcel Hirscher, huit fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde.