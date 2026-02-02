Ce week-end de ski à Crans-Montana a donné vie à de nombreuses anecdotes, tant chez les hommes que chez les femmes. Il est ainsi question d'une brosse à dents, d'un casque, d'un record non battu et d'un Valaisan aphone.

Mathias Germann et Marcel W. Perren

Voici les grandes et petites histoires de ce week-end de ski à Crans-Montana!

La folie Malorie Blanc? Prudence!

L'engouement pour Malorie Blanc en Valais est énorme. 200 personnes de son fan-club assistent à sa victoire en super-G dans les tribunes, des milliers d'autres l'acclament. «C'est merveilleux. Mais nous devons garder les pieds sur terre», déclare l'entraîneur en chef de la vitesse Stefan Abplanalp. Il sait que le reste de l'équipe a déçu, à l'exception de Jasmina Suter (16e). Les places 23 (Corinne Suter), 28 (Priska Ming-Nufer) et 29 (Joana Hählen et Janine Schmitt) sont tout sauf prometteuses en vue des Jeux olympiques. Pour Delia Durrer (38e) et Jasmine Flury (out), la répétition générale avant Cortina a même été complètement ratée.

Marco Odermatt stoppé dans sa course au record

Après la descente de Crans-Montana, il est quasiment certain que cet hiver encore, un Suisse remportera le petit globe de cristal de la discipline reine. Après son triomphe sur la «Piste Nationale», Franjo von Allmen se trouve en deuxième position avec 115 points de retard sur la superstar Marco Odermatt. Dominik Paris, troisième, compte déjà 214 points de retard sur le Nidwaldien avant les trois dernières descentes de la Coupe du monde. Sur le chemin d'un nouveau record de Coupe du monde, Marco Odermatt a toutefois été stoppé de justesse en Valais. Après avoir obtenu huit podiums consécutifs en descente, le skieur de 28 ans a manqué le podium à Crans Montana en terminant quatrième pour neuf petits centièmes. L'empereur autrichien de la descente, Franz Klammer, avait lui enregistré dix podiums consécutifs entre le 10 janvier 1976 et le 22 janvier 1977.

Comment se sent Lindsey Vonn?

«Mon rêve olympique n'est pas terminé», a écrit Lindsey Vonn (41 ans, États-Unis) sur Instagram après son départ de Crans-Montana. Un diagnostic n'a pas encore été établi. «Nous ne devrions pas spéculer, mais je pense que ce n'est pas si grave», a analysé son ancienne coéquipière Julia Mancuso (41, USA). Y avait-il aussi un peu de spectacle dans le fait qu'elle ait eu besoin de l'hélicoptère dans l'aire d'arrivée ? Auparavant, Vonn est tout de même descendue elle-même à ski. Selon les informations du Blick, il pourrait s'agir d'une contusion osseuse. Mais rien ne devrait être cassé ou déchiré. Le fait est que la skieuse de retour n'avait définitivement pas souhaité cet incident.

N'oubliez pas votre brosse à dents

C'est le moment le plus curieux de la retransmission télévisée de Crans-Montana: l'Allemand Luis Vogt a une brosse à dents électrique à l'envers dans la bouche juste avant le départ de la descente. Sur le moment, l'expert de la télévision Marco Büchel n'a pas d'explication, mais il reçoit ensuite en direct à l'antenne par Whatsapp la réponse de l'ex-championne du monde de combiné allemande Martina Ertl: «C'est une brosse à dents alimentée par une batterie. La vibration fait l'activation ou la stimulation. Certains font d'ailleurs des ronds avec la langue et d'autres choses pour activer le système». A Crans Montana, cette astuce de la brosse à dents n'a été que partiellement payante: Le skieur de 23 ans s'est classé 18e. Et bien qu'il ait rempli les critères de sélection pour les Jeux olympiques la semaine précédente lors de la descente du Hahnenkamm à Kitzbühel avec une huitième place, Luis Vogt ne pourra pas se rendre à Bormio. La raison: les Allemands ont déjà transmis leur sélection pour Milan avant la course sur la Streif.

Le casque de Marte Monsen pose question

La chute terrible de Marte Monsen lors du premier entraînement de descente a fait du bruit. «Aucune blessure à la tête ou au visage n'a été constatée», a rassuré la FIS, faisant mention de quelques égratignures. Elle est rentrée en Norvège - où son genou, qui pourrait être blessé, sera examiné. La question reste néanmoins de savoir pourquoi le casque de la jeune femme de 26 ans s'est détaché. «Nous ne le savons pas encore. Mais nous allons examiner cela de près», dit l'entraîneur en chef norvégien Tim Gfeller à Blick. Il n'a vécu quelque chose de similaire qu'une seule fois à l'entraînement, il y a de nombreuses années. L'hypothèse est que la jugulaire s'est déchirée ou que la fermeture s'est cassée.

Un Valaisan perd presque la voix

Didier Plaschy est connu de la plupart des fans de ski en tant qu'expert de la télévision alémanique. A Crans-Montana, le Valaisan était à nouveau derrière le micro ce week-end. Pas pour la télévision cependant, mais en tant que speaker. Il est intervenu parce que le comité d'organisation souhaitait davantage d'analyses que d'animations après les événements tragiques du 1er janvier. Aux côtés d'un DJ et d'un autre speaker, il s'est senti parfaitement à l'aise sur le balcon de l'immense bâtiment d'arrivée. «Mais il n'est pas très bien isolé», plaisante Didier Plaschy. «C'est pourquoi j'ai failli perdre ma voix lors du super-G féminin». Le fait qu'il ait pu assister à deux victoires suisses (Malorie Blanc et Franjo von Allmen) dès sa première intervention dans ce nouveau rôle le rend heureux. «Quand ça se passe comme ça, on ne peut de toute façon pas se tromper!».

Dominik Paris va chanter chez Marco Odermatt

Le «Teffli-Rally» à Ennetmoos est la plus grande fête populaire du canton de Nidwald. Lorsque les pilotes de mobylettes s'affrontent dans une compétition de type motocross, jusqu'à 30'000 fans les regardent. Marco Odermatt a d'ailleurs déjà fait partie des spectateurs à plusieurs reprises. Lors de la prochaine édition en août prochain, une autre star du ski va participer: l'Italien Dominik Paris, qui s'est classé deuxième derrière Franjo von Allmen dimanche à Crans-Montana, se produira avec son groupe de métal «Rise of Voltage».

Les légendes suisses se retrouvent pour manger

C'est à ce jour la performance d'équipe la plus glorieuse de l'histoire des championnats du monde! On parle ici bien sûr du résultat de la descente de 1987 à Crans-Montana, lorsque Peter Müller, Pirmin Zurbriggen, Karl Alpiger et Franz Heinzer ont réussi un fantastique quadruplé suisse. Daniel Mahrer s'était classé sixième de cette course historique. 39 ans plus tard, Peter Müller et Pirimin Zurbriggen, qui n'étaient pas forcément les meilleurs amis du monde à l'époque où ils étaient concurrents et coéquipiers, se sont donné rendez-vous sur la «Piste Nationale» pour un «Downhill-Legends-Day» suivi d'un repas. «C'était très cool», s'enthousiasme Peter Müller.



