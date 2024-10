Niels Hintermann a informé le public ce mercredi: il souffre d'un cancer. Photo: keystone-sda.ch 1/6

Marcel W. Perren

Niels Hintermann est assis à côté du Dr Walter O. Frey dans une salle de réunion de la clinique Hirslanden de Zurich. De nombreux microphones et caméras sont braqués sur le skieur zurichois le plus rapide depuis Peter Müller.

La dame de cœur du skieur, Lara, est assise au dernier rang. Celle qui est responsable RH au civil s'adresse d'une voix douce au journaliste de Blick: «Après ce merveilleux été, je ne m'attendais pas à ce que nous recevions aussi rapidement une telle mauvaise nouvelle».

Les Hintermann ont appris la nouvelle du cancer de Niels mardi il y a deux semaines. Mais reprenons les choses dans l'ordre.

Le 17 février, Niels Hintermann, 29 ans, remporte sa troisième victoire en Coupe du monde à Kvitfjell lors de la descente finale de la saison dernière. Le plus beau jour de sa vie, ce solide gaillard de 100 kilos le vit le 6 juillet, lorsqu'il conduit sa Lara devant l'autel à Lenzerheide.

Le physio remarque un gonflement

Six semaines plus tard, Niels Hintermann part en camp d'entraînement au Chili, où il se montre convaincant avec des temps rapides et constants. Dans les Andes, Niels Hintermann rencontre son ancien entraîneur de descente, Sepp Brunner, qui est depuis 2017 chef de la vitesse chez les Autrichiens. «J'ai rarement perçu Niels de manière aussi positive que lors de notre entretien au Chili», raconte Sepp Brunner.

C'est à ce moment que le physio de Swiss Ski Kevin Thüring remarque, après une course d'entraînement dans la Valle Nevado, que le ganglion lymphatique du cou de Niels Hintermann est anormalement épais. «Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas ressenti le moindre symptôme. Mais après la remarque du physio, il était clair que je devais me faire examiner de plus près à mon retour en Suisse».

Et après cet examen, le spécialiste de la descente a reçu un diagnostic qui, sur le moment, lui a glacé le sang: cancer des ganglions lymphatiques! «J'ai été énormément effrayé, ma vie a basculé d'un coup à 180 degrés», raconte Niels Hintermann. «D'un seul coup, le sport passe au second plan. Tout à coup, il s'agit uniquement d'exister, de survivre».

Marco Odermatt: «La semaine dernière, nous avons encore beaucoup ri ensemble»

Heureusement, un premier soulagement arrive rapidement. «Comme le cancer a été détecté à un stade très précoce et qu'il n'y a pas de métastases, les médecins m'ont dit que ma vie n'était pas en danger». Néanmoins, plusieurs chimiothérapies attendent le Zurichois dans les mois à venir. «La situation reste compliquée», constate l'homme au surnom de «Cinghiale» (sanglier en italien) en soulignant que «jusqu'à présent, je n'ai jamais été confronté à un patient cancéreux, ni dans ma famille ni dans mon cercle d'amis proches. C'est pourquoi je suis nerveux avant la chimiothérapie, car je ne sais pas exactement ce qui m'attend».

Le destin de Niels Hintermann touche également la superstar Marco Odermatt. «Au début de la semaine dernière, je m'amusais encore beaucoup avec Niels lorsque nous avons posé ensemble lors d'une séance photo pour un sponsor de la fédération - nous avons beaucoup ri ensemble. C'est pourquoi la nouvelle de sa maladie est totalement inattendue pour moi aussi, c'est un véritable choc. Et à ce moment-là, je réalise une fois de plus qu'en comparaison avec un tel diagnostic, il est ridicule de se plaindre d'une douleur au dos», résume le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

Il est clair que Niels Hintermann ne participera pas à des courses de ski cet hiver. Mais il n'est pas question pour lui pour l'instant de se retirer du sport de compétition. «Mon objectif est de pouvoir reprendre l'entraînement avec mes coéquipiers en août prochain», déclare-t-il avec détermination. Christian Höflehner, chef de course chez Atomic, l'équipementier de Niels Hintermann, est convaincu d'une fin heureuse à ce drame: «Il est clair que les prochains mois ne seront certainement pas drôles pour Niels. Mais je sais qu'il a un caractère extraordinairement fort. Et c'est pourquoi je crois qu'après son traitement contre le cancer, il gagnera à nouveau des courses de Coupe du monde».

Mais tout d'abord, Niels Hintermann va maintenant disputer la course la plus importante de sa vie, celle contre le cancer.