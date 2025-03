Loïc Meillard rêve du classement général

Le Valaisan n'est plus loin

Loïc Meillard aurait pu lutter pour le gros globe sans ses problèmes de dos. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

«Bien sûr que c'est un rêve et un objectif, après je suis conscient que pour que ça fonctionne, il faut que dès le début de saison, je sois tout devant sur les podiums», a commenté le skieur d'Hérémence, interrogé sur ses ambitions au classement général, remporté par son compatriote pour la quatrième année de suite.

Dauphin d'Odermatt l'an passé, Loïc Meillard sera de nouveau 2e ou 3e du général en 2025 après l'ultime slalom jeudi, où il se disputera le petit globe de la spécialité avec le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Français Clément Noël.

«Je pense que cette année j'avais les possibilités et les capacités de le faire, d'aller titiller (Odermatt), mais il y a eu d'autres choses qui se sont mises un petit peu en travers de ma route et il faut l'accepter, c'est comme ça on ne peut rien changer», a-t-il ajouté.

Loïc Meillard fait notamment référence à des problèmes au dos qui l'avaient forcé à déclarer forfait pour l'ouverture à Sölden en octobre puis à composer avec des douleurs pendant plusieurs semaines.

«En géant, il m'a fallu juste un peu de temps pour me remettre dedans après la blessure au dos, pour reprendre vraiment confiance et pouvoir attaquer pleinement deux manches complètes. Depuis début janvier, si on regarde les résultats en géant, il y a peu de fausses notes», a-t-il souligné.

«D'un autre côté, je suis content du ski que j'ai montré après ça, donc aucune déception», a assuré Loïc Meillard, qui a décroché cet hiver trois succès en Coupe du monde et a cueilli deux titres mondiaux à Saalbach.