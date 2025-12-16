Après la victoire historique de l'Américaine à Saint-Moritz, Lindsey Vonn et Aksel Lund Svindal révèlent que tout a commencé par des conseils sur le matériel. «Je ne savais pas quoi faire de ma chaussure de ski», raconte la skieuse, de retour au premier plan.

Benjamin Gwerder

Ce sont des images appelées à entrer dans l’histoire. Vendredi à Saint-Moritz, Lindsey Vonn est devenue, à 41 ans et 55 jours, la vainqueure la plus âgée d’une course de Coupe du monde. Grâce à sa 44e victoire en descente, l’Américaine a repoussé un peu plus les limites de son sport.

Après plusieurs autres résultats de haut niveau durant le week-end, Lindsey Vonn et son nouvel entraîneur — le Norvégien Aksel Lund Svindal, ancien prodige de la vitesse (31 victoires dans les disciplines rapides) — étaient les invités de l’émission «Sport und Talk» lundi soir. L’occasion de révéler comment ce duo inattendu s’est formé.

Un simple appel… pour une chaussure de ski

À l’origine de leur collaboration: un souci de matériel. «À un moment, je ne savais plus quoi faire avec ma chaussure de ski. Alors je l’ai appelé», raconte Lindsey Vonn. Très vite, la discussion dépasse le simple cadre technique. «J’y ai réfléchi et j’ai compris que, pour cette nouvelle saison, j’avais besoin du meilleur. Et ce meilleur, c’est Aksel. Je l’ai donc rappelé.»

Pour Aksel Lund Svindal, la demande a été une surprise totale. «Je n’y aurais jamais pensé!», confie le Norvégien à propos de son nouveau rôle. Mais l’idée fait rapidement son chemin. «Lindsey n’a jamais été comme les autres. C’est une pionnière. Alors si quelqu’un pouvait réussir un come-back à 41 ans, c’était bien elle.»

Malgré cette 83e victoire en Coupe du monde décrochée le week-end dernier, Lindsey Vonn refuse toute autosatisfaction. «C’était un excellent week-end, bien sûr. Mais je sais que je dois encore progresser — et c’est ce que je vais faire.»

Bernhard Russi tacle (un peu) Aksel Lund Svindal

Parmi ceux qui ont analysé de près la performance de l’Américaine figure Bernhard Russi. La légende du ski suisse s’est montrée admirative, allant jusqu’à la qualifier de «meilleure Lindsey Vonn de tous les temps». Il voit aussi dans l’influence d'Aksel Lund Svindal un facteur clé: «C’est une star mondiale qui n’a plus rien à prouver. Quand il lui donne un conseil, elle le croit — et elle l’applique.»

Mais tout n’a pas convaincu l’Uranais. Un détail l’a agacé: la présence très visible d’Aksel Lund Svindal dans l’aire d’arrivée. «Qu’il soit le premier à se montrer en bas après une victoire, ce n’est pas nécessaire à mon avis», lâche-t-il sans détour.

Pour Bernhard Russi, l’ensemble ressemblait presque à un show Red Bull — sponsor commun des deux athlètes. Il reconnaît toutefois l’évolution du sport: «Le ski est devenu un spectacle. Il y a beaucoup d’argent en jeu, et il faut aussi que ça rapporte.»



