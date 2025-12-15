Lindsey Vonn repousse la ligne d’arrivée de sa carrière

Brillante lors de l’ouverture de la saison de vitesse à Saint-Moritz, Lindsey Vonn n’exclut plus de prolonger sa carrière au-delà des Jeux olympiques de 2026. À 41 ans, l’Américaine se surprend elle-même… et rêve encore plus grand.

Dès son retour l’hiver dernier, Lindsey Vonn (41 ans) avait un plan très clair. L’Américaine voulait encore participer aux Jeux olympiques – et y décrocher une médaille. Après ceux de Milan et Cortina d’Ampezzo (Italie), la fin de sa carrière semblait actée. Semblait seulement.

Car après un début de saison de vitesse réussi à St-Moritz (GR), ponctué par les 1re et 2e places en descente ainsi qu’une 4e place en super-G, Lindsey Vonn a revu sa position. «Je pense que j’irai jusqu’au bout», a-t-elle confié au micro de la télévision autrichienne, avant d’ajouter avec prudence: «Enfin, je l’espère.»

À l’origine de ce changement d’état d’esprit? Des performances au-delà de ses attentes. «Je ne pensais pas porter le dossard rouge en descente après seulement quelques courses», explique Vonn, actuelle leader de la discipline avec 180 points.

Si elle décidait effectivement de poursuivre la saison après les Jeux olympiques, Lindsey Vonn prolongerait sa carrière de six courses au maximum. Il reste encore une descente et un super-G au programme à Soldeu (Andorre), à Val di Fassa (Italie) ainsi qu’à l’occasion des finales de la Coupe du monde à Lillehammer (Norvège).