1/6 L'époque où Daniel Yule travaillait pour la marque de ski Fischer est définitivement révolue. Photo: Anadolu via Getty Images

Marcel W. Perren

Daniel Yule revient sur les semaines les plus bouleversantes de sa carrière de skieur de haut niveau. Peu après la finale de la Coupe du monde à Sun Valley, le Valaisan a décidé de mettre fin à son partenariat avec l’équipementier de ski Fischer. «Cette décision a été très difficile à prendre, car le romantique en moi aurait aimé terminer sa carrière avec la marque de ski avec laquelle elle a commencé», explique-t-il.

Mais les résultats de l’hiver dernier n’ayant pas été à la hauteur de ses attentes, une autre conviction a progressivement émergé: «Je me suis rendu compte que j’avais besoin d’une nouvelle stimulation en matière de matériel».

La nouvelle combinaison semble convenir

Qui sera désormais chargé d’apporter un nouvel élan au skieur de 32 ans? Atomic! Il y a quelques semaines, le septuple vainqueur en Coupe du monde a testé le matériel du fabricant de skis et de chaussures basé à Salzbourg sur la Reiteralm, en Autriche. Le chef de course de l'entreprise, Christian Höflehner, s’est ensuite exprimé avec enthousiasme: «Daniel a dépassé mes attentes, pourtant très élevées, lors des deux journées de test».

La prise de décision n’a apparemment pas tardé: «Dès le troisième virage, il était clair que la combinaison Yule-Atomic fonctionnera à merveille», déclare Höflehner à Blick.

Atomic rassemble les stars

Bien que les caractéristiques du matériel Atomic soient très différentes de celles de Fischer, Yule s’est immédiatement senti à l’aise sur les carvers rouges et noirs. «Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu un sourire aussi large que celui que j’avais après ce test sur la Reiteralm.»

C’est donc en toute logique que le Romand vient de signer un contrat de deux ans avec Atomic.

Il rejoint ainsi un cercle très sélect composé par la championne du monde Mikaela Shiffrin (30 ans), la star brésilienne Lucas Pinheiro Braathen (24 ans), ainsi que les as autrichiens Manuel Feller (32 ans) et Marco Schwarz (29 ans). Et le Valaisan n’est pas le seul Suisse dans la famille: le Genevois Tanguy Nef (28 ans) est, lui aussi, passé chez Atomic ces deux dernières années, réussissant une métamorphose remarquable – d’éternel espoir décevant à Monsieur Fiable, avec sept classements dans le top 11 sur les huit dernières courses.

Lors du dernier hiver de Coupe du monde, Yule ne s’est classé que trois fois dans le top 10. Mais on peut parier que le géant du slalom du Val Ferret retrouvera le podium lors de la prochaine saison. Un hiver qui sera d'ailleurs marqué par la tenue des Jeux Olympiques.