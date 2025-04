L'entraîneur autrichien répond aux critiques de ses skieuses

1/6 L'entraîneur de l'équipe féminine autrichienne Roland Assinger prend la parole. Photo: imago images / Eibner Europa

Ramona Bieri

L’équipe féminine de ski autrichienne n’est toujours pas en paix après la fin de la saison. C’est d’abord Tamara Tippler qui a interrompu sa tentative de retour. Elle s’est retirée après être devenue maman. Elle a vivement critiqué l’entraîneur en chef Roland Assinger. Stéphanie Brunner en a fait de même. Pour elle, le fait de ne s’entraîner que sur des courtes manches de 40 ou 45 secondes en slalom géant est un problème, rapportait l’ORF.

Et puis c’est au tour de la championne du monde de super-G Stéphanie Venier de tenir des propos très critiques envers Roland Assinger. C’est surtout le ton employé par ce dernier qui semble l’agacer.

Désormais, l’entraîneur en chef prend position sur ces reproches. Il a été en partie surpris par les critiques et en a pris connaissance par les médias, explique-t-il à l’ORF. Il justifie ses méthodes. «Si quelqu’un fait une médaille d’or et une médaille de bronze, c’est que tout n’aura pas été mauvais en amont», répond-t-il après les critiques de Stephanie Venier. Et d’ajouter: «Même du point de vue des méthodes d’entraînement, des possibilités d’entraînement et des équipes d’entraîneurs.»

Il souligne que le ski de compétition est un sport de haut niveau. «On dévale la montagne à 140 km/h, ce n’est pas un compte pour enfant.» En même temps, Roland Assinger estime que s’il y a des problèmes de communication, ils devraient être discutés sur un plan objectif. À cet égard, la fédération semble s’activer et il y aura des discussions à l’avenir.

Cornelia Hütter soutient l’entraîneur

Roland Assinger n’est pas le seul à s’exprimer sur les critiques. Une autre athlète autrichienne, Cornelia Hütter, a pris la parole. Et elle soutient son entraîneur. Elle explique que toutes les athlètes pratiquent le ski avec passion et que les discussions font partie d’un tout. «Mais je suis à 100% d’avis que les discussions doivent être résolues en privé», a-t-elle déclaré dans une interview à l’ORF.

Elle n’aborde toutefois pas concrètement les critiques de ses coéquipières. Est-ce qu’elle veut ainsi éviter d’autres querelles? Cornelia Hütter est en tout cas d’avis qu’une ligne claire est nécessaire pour une si grande équipe. «Roland Assinger donne le cap et il défend aussi son point de vue.»