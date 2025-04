1/5 C'est à Engelberg, lors de l'événement de clôture de Stöckli, que son équipe a eu l'idée du socle. Photo: freshfocus

Joël Hahn

La saison est bel et bien terminée, mais Marco Odermatt a tout de même eu droit à une ovation dimanche. Invité de l’émission Sportpanorama sur la SRF, la superstar du ski suisse a été accueillie par un tonnerre d’applaudissements et une standing ovation.

Sur le plateau, Marco Odermatt est revenu sur ses records, ses habitudes… et une anecdote particulièrement personnelle: son globe de cristal cabossé. En mars, à la fin de la saison, le trophée s’est brisé. Et visiblement, l’histoire a marqué les esprits: la toute première question vidéo envoyée par un fan portait justement sur ce sujet brûlant. Le trophée sera-t-il remplacé? Et si non, comment Marco expose-t-il cet exemplaire endommagé chez lui?

Un nouveau socle signé Stöckli

Avec un sourire malicieux, Marco Odermatt répond: «On m’a proposé un remplacement. Mais j’ai refusé. Ce globe, avec ses bosses, raconte une histoire – celle d’un début de saison pas tout à fait parfait.» Pour rappel, le Nidwaldien n’avait pas terminé les deux premiers géants de la saison, à Sölden (Autriche) et Beaver Creek (États-Unis).

Pas question pourtant de cacher le trophée abîmé: grâce à son équipementier Stöckli, un socle sur mesure a été fabriqué. Après un événement organisé à Engelberg, les organisateurs ont offert au champion ce support unique pour mettre en valeur son globe cabossé.

Un détail qui en dit long: même ce quatrième globe de cristal en géant garde toute son importance aux yeux de Marco Odermatt. Et qui sait — peut-être que ces éclats porteront encore chance à l’homme aux skis d’or. Ce ne serait pas de très bon augure pour ses rivaux…