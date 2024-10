Matilde Lorenzi est décédée après une grave chute. Photo: Instagram 1/8

Ramona Bieri

Le choc est immense. Lundi, Matilde Lorenzi a chuté à l'entraînement et s'est blessée si gravement qu'elle est décédée des suites de sa chute. La talentueuse skieuse italienne n'avait que 19 ans. Une tragédie qui endeuille le monde du ski quelques jours seulement après le début de la saison.

La Fédération internationale (FIS) a exprimé ses condoléances dans un communiqué publié sur son site Internet et s'est jointe à la tristesse de la communauté italienne des sports d'hiver : «Nous sommes profondément attristés par le décès de Matilde Lorenzi». La Fédération italienne de ski (FISI) s'exprime également. Le président Flavio Roda ne trouve pas les mots pour décrire cette tragédie, laisse-t-il entendre. «Les entraînements sont interrompus, que la famille, les amis et tous ceux qui ont aimé Matilde et qui se souviendront toujours d'elle se sentent embrassés».

Matilde Lorenzi était issue d'une famille de sportifs. Sa sœur Lucrezia (26 ans) est une spécialiste de slalom, avec de l'expérience en Coupe du monde. C'est surtout avec elle qu'il était en contact, explique à Blick Gianluca Rulfi, l'entraîneur en chef des femmes en Italie. «C'est une tragédie comparable à la mort de Gernot Reinstadler à Wengen».

«Ça fait mal»

De nombreuses stars du ski pleurent également la mort de Matilde Lorenzi. En premier lieu Sofia Goggia. La reine de la vitesse, qui travaille actuellement à son retour, s'est elle-même entraînée ces dernières semaines sur la piste du drame. La mort de Matilde Lorenzi la touche de près. «Une prière», écrit-elle sur Instagram.

Tina Maze poste trois cœurs brisés sous une publication annonçant le décès. «Cela fait mal. Notre sport est si dangereux et n'autorise aucune erreur. Nous devrions nous en souvenir!», écrit-elle à ce sujet avec des termes clairs. Anja Pärson, en revanche, pense avant tout aux personnes endeuillées. «J'envoie beaucoup d'amour et de force à sa famille et à ses amis», écrit-elle. Tessa Worley lui emboîte également le pas: «Mes condoléances à sa famille, ses amis et l'équipe italienne».

Valoriser le sport et respecter ses dangers

Le vice-champion du monde de slalom AJ Ginnis est également touché par la mort de Matilde Lorenzi. Il lui rend hommage dans sa story Instagram en la qualifiant «d'athlète remarquable disparue trop tôt». En même temps, il rappelle que le ski est synonyme de liberté, mais qu'il comporte aussi des risques «qui nous rappellent le courage dont chaque skieur fait preuve sur les pistes. Apprécions ce sport, respectons ses dangers et pensons à ceux qui nous inspirent».

De nombreuses autres personnalités ne trouvent pas les mots. Ils expriment leur tristesse avec des emojis en forme de cœur, noirs ou brisés, ou un smiley en pleurs. Parmi eux, Michaela Kirchgasser, Hannes Reichelt, Luca De Aliprandini, Atle Lie McGrath ou Elisabeth Görgl.