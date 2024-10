Daniel Leu

Le monde du ski est en deuil. La talentueuse Italienne Matilde Lorenzi a été brutalement arraché à la vie après un accident à l'entraînement, à 19 ans. Une vraie tragédie. Un regard sur le passé montre à quel point le ski peut être dangereux. De nombreuses stars ont déjà payé leur passion de leur vie.

Ross Milne (19 ans, janvier 1964)

Photo: IMAGO/TopFoto

L'Australien se tue lors d'un entraînement pour la descente olympique de 1964 à Innsbruck. Il s'écrase contre un arbre. À la clinique universitaire d'Innsbruck, on ne peut que constater le décès du jeune homme de 19 ans.

Michel Bozon (20 ans, janvier 1970)

Photo: imago images/Horstmüller

Le Français chute lourdement lors de la descente de Coupe du monde de Megève (France) et se brise la nuque dans l'accident. Il n'avait que 20 ans. Six ans plus tôt, son frère Charles, également skieur de compétition, avait déjà perdu la vie dans une avalanche.

Sepp Walcher (29 ans, janvier 1984)

Photo: imago images / WEREK INTERNATIONAL

Une course de charité est fatale à l'Autrichien, alors âgé de 29 ans. Le champion du monde de descente de 1978 chute dans un virage à gauche dans sa station natale de Schladming et sa tête heurte une latte de la barrière de la piste - fracture du cou. Particulièrement triste: ce 22 janvier 1984, son fils, Markus, fête son cinquième anniversaire.

Leonardo David (25 ans, février 1985)

Photo: imago sportfotodienst

Quelques jours seulement après sa première victoire en Coupe du monde, l'Italien fait une grave chute pendant les championnats nationaux de 1979. Comme les médecins ne constatent rien de grave, il se rend à Lake Placid (Etats-Unis) malgré de forts maux de tête. Il y fait une nouvelle chute lors de la descente, peu avant la ligne d'arrivée. Il se relève, s'effondre quelques minutes plus tard dans la zone d'arrivée et tombe dans un coma végétatif. Moins de six ans plus tard, il meurt d'un arrêt cardiaque.

Gernot Reinstadler (20 ans, janvier 1991)

Photo: Keystone

Quiconque a déjà vu ces images ne les sortira jamais de sa tête pendant toute sa vie. Lors de la course de qualification pour la légendaire descente du Lauberhorn, l'Autrichien fait une embardée dans le S d'arrivée et s'envole sans freiner dans le filet de sécurité. La pointe de son ski se prend dans le filet, qui le déchire. Il meurt la nuit suivante, à l'âge de 20 ans, des suites de blessures vasculaires mettant sa vie en danger.

Peter Wirnsberger II (24 ans, décembre 1992)

L'Autrichien se classe deux fois dans le top 10 en Coupe du monde. Quatre semaines après avoir remporté le titre de super-G aux championnats d'Autriche, il glisse sur une plaque de glace à Zauchensee en skiant avec sa petite amie et percute une barrière en bois. Il décède à l'âge de 24 ans.

Ulrike Maier (26 ans, janvier 1994)

C'est le jour le plus sombre de l'histoire du ski de compétition féminin. L'Autrichienne Ulrike Maier meurt après une chute lors de la descente à Garmisch (Allemagne). Elle n'avait que 26 ans. Jamais un accident mortel ne s'était produit auparavant en Coupe du monde. Et depuis, au cours des 30 années qui ont suivi, aucune athlète n'est jamais décédée après un crash. Ulrike Maier a chuté à 104,8 km/h et a percuté un mur de neige sur lequel un sac de paille avait été fixé pour protéger les athlètes. Le chronométrage et la mesure de la vitesse étaient fixés juste derrière. Le choc est violent. La tête de l'Autrichienne est projetée sur le côté avec une force gigantesque. La force est telle que non seulement son casque est arraché de sa tête, mais aussi sa tête de sa colonne vertébrale. Ulrike Maier reste immobile, elle est morte sur le coup.

Les commissaires de piste et les médecins viennent en aide à Ulrike Maier. Mais il est trop tard. Photo: Keystone

Régine Cavagnoud (31 ans, octobre 2001)

Photo: Keystone

Le 27 octobre 2001, elle se classe encore troisième lors de l'ouverture de la Coupe du monde de slalom géant à Sölden (Autriche), mais deux jours plus tard, elle entre en collision avec un entraîneur allemand lors d'un entraînement de descente sur le glacier du Pitztal. La Française, alors âgée de 31 ans, est victime d'un arrêt cardiaque et doit être réanimée. Mais les blessures au cerveau sont si graves que les médecins, à la demande de la famille, arrêtent les appareils deux jours plus tard.

David Poisson (35 ans, novembre 2017)

Photo: SOL

Entraînement des skieurs de vitesse français à Nakiska, au Canada: le 13 novembre 2017, David Poisson, alors âgé de 35 ans, s'envole à plus de 100 km/h juste avant l'arrivée, avec une telle violence que deux filets n'offrent pas assez de résistance. Le médaillé de bronze de la descente des championnats du monde 2013 percute un arbre de plein fouet et décède.