Marco Odermatt a définitivement vaincu Henrik Kristoffersen

1/5 Marco Odermatt s'est certes classé deuxième de la première descente de Kvitfjell derrière l'Italien Dominik Paris… Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Le maestro italien de la vitesse Dominik Paris a empêché un quadruplé suisse en remportant sa 22e victoire en Coupe du monde à Kvitfjell. Pour Marco Odermatt, la deuxième place sur la piste olympique de 1994 s'est avérée profitable à deux égards. Comme le champion du monde Franjo von Allmen (4e) et le vainqueur de Bormio Alexis Monney (5e) sont passés à côté du podium dans la lutte pour le petit globe de cristal de la descente, le Nidwaldien peut consolider son avance au classement de la discipline reine. Avant les deux dernières descentes de cette saison de Coupe du monde, le skieur de 27 ans compte 103 points d'avance sur Franjo von Allmen. Alexis Monney est définitivement battu avec un retard de 220 points.

Mais plus important encore. En montant pour la première fois sur le podium lors de la descente de Kvitfjell, Marco Odermatt a distancé de manière décisive Henrik Kristoffersen, deuxième, dans la lutte pour le gros globe de crystal. Ce dernier compte désormais 440 points de retard au classement général de la Coupe du monde. Comme le Norvégien disputera encore quatre courses cette saison, il peut tout au plus engranger 400 points.

Les chances mathématiques de Meillard

Théoriquement, Marco Odermatt pourrait encore être dépassé par son coéquipier Loïc Meillard, qui compte actuellement 655 points de retard. En plus des deux super-G, des deux slaloms et des deux géants, le Valaisan devrait également disputer la descente des finales à Sun Valley (USA).

Si Marco Odermatt ne remporte plus aucun point lors des six épreuves restantes, le champion du monde de slalom pourrait encore réaliser le grand coup en remportant cinq victoires et deux deuxièmes places ou six victoires et une troisième place. Comme ce scénario est aussi irréaliste qu'une victoire des îles Féroé à la Coupe du monde de football, Marco Odermatt peut déjà se féliciter pour sa quatrième victoire consécutive au classement général de la Coupe du monde! En terminant dans le top 5, l'athlète le plus titré de l'histoire de Swiss-Ski pourrait d'ailleurs mathématiquement remporter ce trophée lors de la deuxième descente de Kvitfjell samedi.

La première de Stefan Rogentin

Après avoir terminé quatre fois sur le podium en super-G, Stefan Rogentin monte pour la première fois sur la boîte d'une descente de Coupe du monde en Norvège, derrière Dominik Paris et Marco Odermatt. Comme la plupart des autres stars de Swiss-Ski en Coupe d'Europe, le Grison de 30 ans est passé par l'école de Franz Heinzer. Et le champion du monde de descente 1991 laisse entendre que Stefan Rogentin l'a parfois poussé au bord du désespoir: «On a vu très tôt que Rogi avait tout pour une grande carrière en termes de technique et d'athlétisme. Mais à l'époque, il n'allait pas assez souvent à la limite lors des courses. C'était difficile à comprendre pour quelqu'un comme moi, qui était un véritable casse-cou en descente.»

Franz Heinzer est certain qu'à cause de Franjo von Allmen et d'Alexis Monney, Stefan Rogentin est passé de plus en plus d'un coureur trop aimable à un fonceur sans compromis: «Jusqu'à l'hiver dernier, malgré son ski souvent trop sage, Stefan était, avec Niels Hintermann, le leader du groupe d'entraînement de descente suisse. Mais ensuite, Franjo von Allmen et Alexis Monney lui ont volé la vedette avec leur style intrépide. Cela a dû conduire Stefan Rogentin à chercher plus souvent la limite.»

En dehors des pistes, le Grison repousse ses limites depuis bien plus longtemps, en étudiant l'économie d'entreprise parallèlement au sport de compétition. «Depuis 2019, je n'ai plus jamais pris de vacances. Après la saison dernière, au lieu de me détendre sur la plage, j'ai écrit 70 pages de mon mémoire de master sur l'optimisation énergétique des remontées mécaniques.» Pendant son voyage à Kvitfjell, Stefan Rogentin a terminé et envoyé son mémoire de master. Il devrait recevoir la note en avril.