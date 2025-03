Trois Suisses à la lutte pour un petit globe en Norvège

Lors de la dernière descente à Crans-Montana, Franjo von Allmen (au Centre), Marco Odermatt (à gauche) et Alexis Monney (à droite) ont offert une triple victoire à la Suisse. Ce week-end, ce trio se battra pour le petit globe de descente en Norvège. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Marco Odermatt ne garde pas de très bons souvenirs de la descente de Kvitfjell. Jusqu’à présent, le meilleur skieur du moment a pris cinq fois le départ de la discipline reine sur la piste norvégienne et il est passé cinq fois à côté du podium. Après un échec en 2019, le technicien n’a pas réussi à dépasser la 25e place l’année suivante sur cette piste caractérisée par de nombreux virages glissants.

Lors de la double descente de 2022, Odermatt s’était classé 15e et 13e, et l’année précédente, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde s’était classé 7e. C’est pourquoi sa joie a dû être limitée lorsque la descente annulée à Garmisch-Partenkirchen a été déplacée à Kvitfjell. Dans la région de Lillehammer, deux descentes sont une fois de plus au programme vendredi et samedi, avec en ligne de mire la lutte pour le petit globe de cristal.

En revanche, le nouveau champion du monde Franjo von Allmen a fêté sa première à Kvitfjell en Coupe du monde en 2024, et ce de manière convaincante. Avec le dossard 28, le Bernois a pris la cinquième place.

L’évolution de la piste décisive?

Au classement de descente, à trois courses de la fin de la saison, Marco Odermatt compte 73 points d’avance sur von Allmen et 185 sur le Fribourgeois Alexis Monney. Le Nidwaldien peut-il gérer cette avance dans la lutte contre ses coéquipiers? «Sur ce terrain, von Allmen a l’avantage, du moins sur le papier, grâce à ses capacités de glisse supérieures», affirme l’expert autrichien Hans Knauss. Dans la foulée, le vainqueur de Kitzbühel en 1999 rappelle «qu’Odermatt a gagné la descente de Val Gardena juste avant Noël. La piste y présentait autant de sections de glisse que la piste norvégienne.»

Pour le champion olympique Beat Feuz, l’évolution de la piste lors des deux courses sera décisive. «Plus la piste sera lisse, plus ce sera difficile pour Odermatt», estime l’Emmentalois. «Franjo von Allmen affiche actuellement la vitesse de base la plus élevée de tous les athlètes. Et moins une piste présente de bosses, plus longtemps il peut maintenir sa vitesse. Mais si le terrain devient plus rugueux, je vois Marco prendre l’avantage.»

La météo pourrait aussi donner du fil à retordre aux hommes de piste. Même dans le Grand Nord, le printemps a fait son apparition depuis longtemps. Pendant la journée, le thermomètre atteint pour le moment des valeurs à deux chiffres.

Alexis Monney a aussi sa chance

La dernière descente à Kvitfjell a été remportée par le Zurichois Niels Hintermann, qui ne participe à aucune course cet hiver en raison d’un cancer des ganglions lymphatiques diagnostiqué en octobre. Depuis, l’homme a terminé avec succès sa chimiothérapie et sa radiothérapie. Il travaille à son retour.

Ce mercredi, il a fait part de ses pronostics à Blick: «Je suis certes convaincu qu’Odermatt réalisera ce week-end son meilleur résultat à ce jour à Kvitfjell. Mais je pense que von Allmen sera encore un peu plus fort. Je place quand même Alexis Monney au-dessus de Franjo pour cette descente. Il incarne vraiment toutes les qualités pour être vraiment rapide ici.»

Niels Hintermann pense également que la course au globe de descente ne se jouera que lors de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley. «J’ai entendu dire que la nouvelle piste de descente aux Etats-Unis est énormément exigeante sur le plan technique, ce qui parlerait en fin de compte en faveur d’Odermatt.»

Le Nidwaldien est d’ores et déjà assuré de remporter le petit globe de super-G après la chute à l’entraînement de l’Italien Mattia Casse. Et le quadruple sportif suisse de l’année devrait déjà s’assurer ce week-end le grand globe de cristal pour son quatrième triomphe au classement général de la Coupe du monde. L’athlète d’exception, qui compte 45 victoires individuelles en Coupe du monde, n’a besoin que d’une sixième place pour distancer définitivement le Norvégien Henrik Kristoffersen.