Le double champion du monde junior Livio Hiltbrand a fait un nouveau grand saut vers l'élite mondiale cet hiver.

Marcel W. Perren

À une dizaine de kilomètres du domicile de Franjo von Allmen, à Boltigen (BE), se trouve la maison familiale de Livio Hiltbrand, 21 ans, à Därstetten. Dans la vitrine de ce maçon de formation sont accrochées, comme chez son aîné de deux ans, deux médailles d’or des Championnats du monde. En 2023, Livio Hiltbrand a remporté le titre de champion du monde junior de super-G. L’année dernière, le jeune homme d’1,70 m a décroché la couronne de la relève en descente.

Et nombreux sont les initiés de la Coupe du monde qui sont certains que le Bernois obtiendra bientôt des résultats de premier plan au plus haut niveau. «Ces dernières années, j’ai eu l’occasion d’encadrer quelques talents de haut niveau. Mais j’ai rarement vu un athlète avec une capacité de compréhension aussi rapide que Livio», s’enthousiasme Vitus Lüönd, l’entraîneur de Swiss-Ski. «Lorsque l’on explique à Livio un passage clé sur une piste qu’il ne connaît pas, il ne lui faut généralement qu’une course pour l’appliquer correctement. Il se distingue en outre par un sens du ski exceptionnel et une grande intelligence de course. Malgré son jeune âge, il sait, comme un routinier, dans quel passage il peut lâcher les skis sans compromis et où il faut tactiquement agir», poursuit le coach à succès.

Une décision exceptionnelle

Une décision prise en janvier dernier montre à quel point le skieur est déjà mûr. À l’époque, Livio Hiltbrand avait décidé de ne pas prendre le départ de la descente du Lauberhorn et de participer à la Coupe d’Europe. «Actuellement, je suis le numéro 10 de cette équipe suisse de vitesse extrêmement forte. Si l’année prochaine, Niels Hintermann, un autre vainqueur de la Coupe du monde, revient, je reculerai encore un peu plus dans la hiérarchie interne de l’équipe. C’est pourquoi je n’interviendrai au plus haut niveau que si je m’assure une place fixe en Coupe du monde cet hiver aussi, en obtenant un classement de premier plan en Coupe d’Europe», expliquait un Livio Hiltbrand plein de lucidité.

Pour le moment, tout indique que le Bernois aura effectivement une place fixe en Coupe du monde l’hiver prochain. Avant la dernière course, il est en tête du classement général de la descente en Coupe d’Europe.

Les dernières lacunes

Jusqu’à présent, le Suisse a participé à six courses en Coupe du monde et a réussi à deux reprises à se hisser dans les points. En décembre, Livio Hiltbrand a manqué un classement dans le top 10 à Val Gardena en se classant 17e, pour à peine quatre dixièmes. Lors de la dernière descente à Crans-Montana, il s’est classé 23e avec le dossard 33.

Désormais, Livio revient sur le circuit de la Coupe du monde à Kvitfjell (Norvège) sur la piste où il avait triomphé l’année dernière lors de la finale de la Coupe d’Europe. Avant le départ, son entraîneur précise toutefois qu’il doit encore faire quelques efforts pour se hisser parmi l’élite mondiale: «Livio doit encore améliorer un peu sa technique de base en slalom géant. Et en comparaison avec les athlètes de haut niveau comme Marco Odermatt ou Loïc Meillard, il n’est pas encore bien entraîné physiquement, ce qui est dû à sa jeunesse. C’est pourquoi il présente encore des déficits en termes de constance. Sur sept manches d’entraînement, seules quatre sont généralement vraiment bonnes», décrypte Vitus Lüönd. Il y a fort à parier que Livio Hiltbrand éliminera bientôt ses lacunes en force et en endurance. Il semble mettre toutes les chances de son côté.