Le Français semble enfin remis de ses problèmes de vue.

Ramona Bieri

En décembre dernier, le skieur français Cyprien Sarrazin a été victime d’une grave chute lors d’un entraînement à Bormio. Le monde du ski s’inquiétait du sort du spécialiste français de la vitesse qui a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence en raison d’une hémorragie cérébrale. L’athlète souffrait notamment de troubles visuels. Désormais, le Français apporte de bonnes nouvelles.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Je n’ai pas vu double depuis plus d’un mois!» s’est réjoui Cyprien Sarrazin sur Instagram. «J’ai passé un examen de la vue et tout est officiellement revenu à la normale», a-t-il écrit. De quoi lui enlever une grosse inquiétude. «C’est un vrai soulagement et ça fait du bien», confie-t-il.

Il faut dire que le Français revient de loin. «Je n’étais pas loin d’une catastrophe», déclarait-il début mars. Il poursuit maintenant sa rééducation, car sa chute lui laisse encore des séquelles au niveau de son genou et de son dos. Mais le feu en lui brûle toujours. «Reprendre le sport est un de mes objectifs. Mais je prends les choses au jour le jour», a déclaré le double vainqueur de Kitzbühel.

«On avance étape par étape»

Cyprien Sarrazin donne tout ce qu’il a pour revenir sur le circuit. Il fait des progrès continus et les partage constamment sur les réseaux sociaux, faisant par exemple participer ses followers à des exercices d’adresse, des séances de vélo d’appartement ou des exercices de saut. Le Français n’hésite pas non plus à montrer la cicatrice qui orne sa tête. «On avance étape par étape. Les sensations reviennent, le corps répond de mieux en mieux. Et la motivation est là!» rassure-t-il.