1/4 Après trois podiums d'affilée, seule la météo a pu arrêter Lara Gut-Behrami. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Elle aurait été prête à remporter sa première victoire de la saison. Mais au fond, Lara Gut-Behrami savait bien qu'une course à Saint-Moritz ce dimanche n'était pas possible. Le vent était trop fort et le brouillard beaucoup trop épais. Après avoir été reporté à plusieurs reprises, le Super-G a été annulé.

Cela ne change rien à l'impression qu'a laissée la Tessinoise dernièrement: sûre d'elle sur les skis, en prenant quand même des risques, elle a laissé derrière elle ses problèmes de début de saison (douleurs au genou et manque de confiance). Les trois podiums obtenus lors de ses trois dernières courses parlent d'eux-mêmes. «Je skie à nouveau comme je le souhaite», a déclaré la Suissesse.

Cela réjouit également le président de Swiss-Ski, Urs Lehmann, qui a pu se rendre compte de la classe de Lara Gut-Behrami en Engadine. Il a par ailleurs été particulièrement ravi à la fin de l'automne, lorsqu'elle a annoncé vouloir continuer à skier jusqu'aux Jeux olympiques de 2026. «Que Lara ait décidé de continuer jusqu'à Cortina est une chose formidable pour la fédération, mais aussi pour toute la nation sportive qu'est la Suisse. De telles personnalités qui remportent de si grands succès sont très rares. Lara est comme un cadeau de Noël», s'est-il réjoui.

«Depuis quelques années, elle s'est trouvée»

Il faut dire que Urs Lehmann a vécu de près les 17 années de Lara Gut-Behrami en Coupe du monde. En 2008, alors qu'elle montait pour la première fois sur le podium à Saint-Moritz, il est devenu président de Swiss-Ski. «Je la connais depuis sa première course. Déjà à l'époque, alors qu'elle était adolescente, elle portait une énorme responsabilité avec son équipe. À cet âge, j'aurais été démesurément dépassé par cette tâche», concède-t-il.

Au cours des presque deux décennies qui ont suivi, Urs Lehmann n'a pas vécu que des moments faciles avec la championne. Elle a beaucoup gagné, mais elle s'est aussi opposée à la fédération de nombreuses fois. «Que tout ne réussisse pas toujours, c'est normal. Lara s'est épuisée avec certains sujets. Depuis quelques années, j'ai toutefois l'impression qu'elle s'est trouvée. Elle voit certaines choses de manière plus détendue et plus nuancée.»

Urs Lehmann estime que l'image de la double vainqueur du classement général de la Coupe du monde est désormais très bonne. Même si elle refuse pratiquement toute demande d'interview et qu'elle ne parle qu'avant et après les courses. «Autrefois, on aurait dit: elle refuse de parler. Aujourd'hui, on dit plutôt: elle y renonce. Peut-être qu'on la voit aussi différemment aujourd'hui», analyse-t-il.

La prochaine sortie de Lara Gut-Behrami en Coupe du monde est prévu pour le 28 décembre, pour le slalom géant de Semmering (Autriche).