Lara Gut-Behrami: «À 40 ans, j'espère avoir des enfants»

1/5 Face à la presse à Saint-Moritz, Lara Gut-Behrami a évoqué son avenir. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Le retour de Lindsey Vonn est sur toutes les lèvres à St-Moritz, y compris chez les athlètes féminines. Un retour à 40 ans, après six ans d'arrêt, et en plus avec une prothèse partielle au genou? Difficile à imaginer.

Lara Gut-Behrami, elle, ne fera certainement plus de courses à 40 ans et ne fera pas non plus de comeback inattendu. À maintenant 33 ans, elle se projette encore jusqu'aux Jeux olympiques de 2026. Que fera-t-elle à 40 ans? «J'espère avoir quelques enfants et profiter de la vie avec mon mari. Je serai encore sur les skis, mais plus en tenue de course», indique-t-elle à Blick.

Lors du traditionnel rendez-vous avec les médias avant les courses de Coupe du monde à St-Moritz, la Tessinoise semblait satisfaite, mais aussi fatiguée. Satisfaite parce que sa forme est bonne et que ses derniers résultats à Beaver Creek avaient fière allure avec une troisième place en descente et un deuxième rang en Super-G.

Fatiguée, parce que les nombreux voyages et le décalage horaire ont laissé des traces. «Mais je sais désormais que je ne dois pas paniquer quand je suis épuisée le jeudi avant les courses. Ça s'améliore de jour en jour», assure la Tessinoise.

Prétendante à la victoire dans les Grisons

A St-Moritz, Lara Gut-Behrami compte parmi les prétendantes à la victoire lors des deux Super-G. Le fait qu'il y ait moins de neige que d'habitude pourrait même lui être favorable. Il y aura ainsi davantage de bosses prononcées, ce qui lui convient généralement bien.

Le fait que le repérage prévu vendredi ait été annulé en raison du mauvais temps ne la dérange pas non plus. Au contraire: son instinct d'athlète s'exprimera encore plus. Sa recette? «Je vais faire de mon mieux», assure la Suissesse.