1/5 Méga-deal en Formule 1 (2016 avec Bernie Ecclestone, à gauche, et la légende Niki Lauda, à droite): CVC (avec le manager Donald Mackenzie) a gagné des milliards lors de la revente. Photo: Lukas Gorys

Matthias Dubach

Ces jours-ci, tout tourne autour de trois lettres dans le monde du ski en dehors des pistes: CVC. En l'occurrence CVC Capital Partners. Ce sigle est celui de Citicorp Venture Capital, dont est issue la société financière.

La querelle des millions fait rage parce que la Fédération internationale de ski (FIS) a refusé une offre de 400 millions d'euros de la société d'investissement et que les as du ski, Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami parmi eux, ne veulent pas accepter ce processus tel quel.

La suite de cette situation bloquée reste ouverte. Mais que se cache-t-il réellement derrière le géant financier CVC, qui a secoué le monde du ski? L'entreprise est un énorme acteur économique et n'est pas seulement active dans le sport, loin de là. CVC aurait environ 200 milliards d'euros en jeu dans d'innombrables investissements dans le monde entier et dans tous les secteurs. Banques, assurances, énergie, secteur du luxe - le modèle d'affaires de CVC est aussi simple que controversé: l'entreprise s'engage là où elle peut se retirer quelques années plus tard avec un bénéfice juteux.

Des milliards dans la Formule 1 et le football

Dans le sport, CVC a surtout gagné de l'argent en Formule 1. Pendant une dizaine d'années, le géant financier a été actionnaire minoritaire puis majoritaire de la catégorie reine de l'automobile. Un certain Bernie Ecclestone, qui dirigeait encore la F1 à l'époque, a vendu à CVC et, comme le souhaitait le nouveau propriétaire, a donné encore plus de valeur à la série de courses. Lorsque les Américains de Liberty Media ont acheté la Formule 1, CVC a gagné environ 4,4 milliards d'euros, selon «Forbes». Mais la transaction s'est faite par-dessus la tête de Bernie Ecclestone - un processus que la FIS pourrait également craindre. Mot-clé: contrôle par des tiers.

Dernièrement, CVC a investi massivement dans le football. Début 2022, la Liga espagnole a reçu près de 2 milliards d'euros. 37 des 42 clubs de La Liga (y compris la deuxième division) avaient voté pour l'entrée de CVC dans le capital. Ils en profitent directement: ils reçoivent une grande partie de l'argent et sont chargés de l'utiliser pour améliorer les infrastructures, les structures des clubs, la détection des talents et ainsi de suite. Depuis 2022 également, CVC est impliqué dans le football français. Prix d'achat pour 13% des parts: 1,5 milliard d'euros.

Des pertes menacent le rugby

Mais le sport business est aussi un risque. L'offensive de CVC dans le rugby, une affaire énorme dans des pays comme la Grande-Bretagne et la France, se déroule jusqu'à présent avec difficulté. CVC a investi plus d'un milliard d'euros dans plusieurs ligues et tournois de haut niveau comme le légendaire Six Nations. Mais le boom espéré n'a pas encore eu lieu. En Angleterre, tous les clubs enregistrent des pertes, trois ont même déposé le bilan.

Les chiffres vertigineux le montrent - l'offre de 400 millions du «Project Snow» à la FIS, qui a été refusée, n'aurait de toute façon représenté que des cacahouètes pour la CVC.