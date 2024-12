Marco Odermatt remporte le géant d'Alta Badia

Troisième podium pour Marco Odermatt ce week-end. Photo: AFP

Blick Sport

Après sa 3e place en super-G vendredi et sa victoire samedi en descente à Val Gardena, Marco Odermatt a réussi un troisième podium sur sol italien en remportant le géant de ce dimanche. C'est sa cinquième victoire à Alta Badia. Le triple vainqueur du gros globe de cristal a devancé Leo Anguenot (+0.85) et Alexsander Steen Olsen (+0.88). Leader après le premier tracé, Filip Zubcic (4e, +0.93) n'a pas pu déloger le Nidwaldien, nouveau leader du classement de la discipline.

10e au terme de la première manche, Loïc Meillard a payé un milieu de parcours difficile, lors duquel il a perdu 0.7 seconde (16e). Après Val D'Isère, le Neuchâtelois se manque une nouvelle fois en deuxième manche sur une piste toujours compliquée et critiquée par plusieurs skieurs après la première manche.

Nouvelle belle remontée de Luca Aerni

Luca Aerni s'est, une nouvelle fois, fait l'auteur d'une belle remontée au classement grâce à un solide deuxième tracé. 29e de la première manche, le Valaisan a finalement terminé à la 17e place. Gino Caviezel a également glané plusieurs rangs pour terminer 12e. Auteur d'une très belle première manche, Fadri Janutin a payé cher une erreur commise à mi-parcours. Le jeune grison s'est classé 25e.

Grosse déception pour Thomas Tumler, 15e ce dimanche matin et éliminé en début d'après-midi, qui réalisait une très belle deuxième manche avant d'être surpris par une bosse et de faire faute sur l'intérieur. Lucas Pinheiro Braathen est lui passé à côté de sa deuxième manche, échouant à la 22e position. Henrik Kristoffersen, leader du classement de la discipline avant cette course et 4e après le premier tracé, a commis une grosse erreur qui l'a fait atterrir à la 9e place.