Les stars du ski furieuses contre la FIS à Alta Badia

Thomas Tumler n'est pas du tout à l'aise avec les conditions à Alta Badia. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Ces dernières années, Alta Badia s'est fait un nom dans le monde du ski, notamment parce que la Gran Risa était la plupart du temps parfaitement préparée. Mais ce dimanche, la piste est «dans un état lamentable» selon une grande partie des athlètes.

Vainqueur du géant de Beaver Creek, Thomas Tumler déclare à Blick: «Après la reconnaissance, la plupart des coureurs étaient d'avis que nous ne participerions pas à une course dans ces conditions». Justin Murisier renchérit: «Parmi les meilleurs skieurs, seuls Loïc Meillard et Henrik Kristoffersen voulaient prendre le départ, car ils avaient tiré des numéros favorables avec le 1 et le 3».

«C'est un scandale!»

Pour le Valaisan, qui a remporté la descente à Beaver Creek, le fait que le jury ait finalement lancé la course contre la volonté de la plupart des athlètes est «un scandale absolu! Avec cette décision, la FIS joue avec la santé des athlètes».

L'Autrichien Manuel Feller donne raison à Murisier: «Le fait que nous devions disputer une course dans ces conditions est presque irrespectueux et négligent envers nous, les athlètes».

La première manche est terminée. La deuxième manche débutera à 13h30.