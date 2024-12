Filip Zubcic devant, Marco Odermatt en embuscade à Alta Badia

La deuxième manche du géant d'Alta Badia promet d'être belle. Et pour cause, neuf skieurs se trouvent dans la seconde. Dont naturellement Marco Odermatt.

Marco Odermatt s'est classé troisième de la première manche. Photo: AFP

Blick Sport

La première manche a été remportée par un Filip Zubcic, parti dossard numéro 2, impérial. Le Croate reléguait même d'entrée Loïc Meillard à +1.01 (10e). Partis l'un après l'autre, Thomas Tumler (15e, +1.46), vainqueur à Beaver Creak, et Marco Odermatt, quatre fois victorieux à Alta Badia, sont passés derrière (3e, +0.19).

Le Nidwaldien reste ainsi toutefois au contact, tout comme Alexander Steen Olsen (+0.05) et Henrik Kristoffersen (+0.29). Quatre autres athlètes se trouvent également dans la seconde: Timon Haugan (+0.44), Marco Schwarz (+0.69), Atle Lie McGrath (+0.72), Zan Kranjec (+0.80) et Leo Anguenot (+0.84). De quoi donc promettre une deuxième manche de feu à Alta Badia, malgré les conditions compliquées au niveau de la neige, avec une piste alternant partie molle et glacée.

Murisier absent en deuxième manche

Gino Caviezel s'est, lui, manqué, échouant à +1.91 de Filip Zubcic (22e). Le Grison devrait malgré tout être au départ de la deuxième manche, prévue à 13h30. Ce ne sera pas le cas pour Justin Murisier (33e à +2.80). Luca Aerni, suivra lui le passage des derniers concurrents avec attention (29e à +2.57). De son côté, le jeune grison Janutin Fadri a terminé à la 17e place (+1.58).

Miraculé à Val D'Isère avec 22 places gagnées entre les deux manches, l'Autrichien Patrick Feurstein devrait lui aussi voir le deuxième tracé à Alta Badia (27e à 2 secondes 30). Le néo-Brésilien Lucas Pinheiro Braathen s'est quant à lui classé 19e (+1.69).