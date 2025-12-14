Loïc Meillard en tête après la première manche à Val d'Isère

Loïc Meillard a remporté la première manche du slalom de Val d'Isère. Son avance sur les Norvégiens Timon Haugan (+0.05) et Atle Lie McGrath (+0.14) avant le second tracé est toutefois très mince.

ATS Agence télégraphique suisse

Loïc Meillard est en lice pour un 2e succès ce week-end à Val d'Isère. Le Suisse, vainqueur la veille en géant, fait course en tête devant trois Norvégiens au terme de la première manche du slalom.

Au lendemain d'un incroyable triplé sur la Face de Bellevarde, l'équipe de Suisse peut se permettre de rêver d'une nouvelle victoire avant la deuxième manche (13h00). Loïc Meillard a décroché la première place, juste devant les Norvégiens Timon Haugan (à 0''05), Atle Lie McGrath (à 0''14) et Henrik Kristoffersen (à 0''43).

Le skieur d'Hérémence, auréolé de son premier succès de l'hiver la veille, s'est fait l'auteur d'une manche solide, notamment sur la première moitié du parcours. Troisième du slalom l'an dernier sur cette piste, le natif de Neuchâtel a su profiter d'une piste encore peu marquée, avant que le soleil ne fasse son apparition sur le tracé.

Déception pour Tanguy Nef

Tanguy Nef a quant à lui connu l'élimination. Le Genevois a enfourché à quelques portes de l'arrivée, et a remis ses rêves de premier podium en Coupe du monde à plus tard.

Dernier Suisse à s'élancer parmi les 30 premiers, Daniel Yule a concédé 1''78 à son coéquipier sur une piste dégradée. Le Valaisan s'est classé à la 15e place provisoire.