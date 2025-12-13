Emma Aicher, 22 ans, est la seule skieuse polyvalente encore en lice en Coupe du monde. À Saint-Moritz, l'Allemande a créé la surprise en battant Lindsey Vonn.

Mathias Germann

Emma Aicher a 22 ans et pourtant, c'est un dinosaure. Une espèce menacée d'extinction. L'Allemande est en effet la seule skieuse polyvalente qui subsiste dans le monde du ski. Descente, super-G, slalom géant et slalom: Elle fait tout. Et plutôt bien! À Saint-Moritz, elle a battu la grande favorite Lindsey Vonn. «Je suis très contente», dit-elle sobrement. De l'euphorie? Pas la moindre trace. «Je suis plutôt une personne calme», dit-elle.

Pour la reine de la vitesse américaine, il n'est pas surprenant qu'elle ne domine plus lors de la deuxième descente. Elle peut aussi vivre avec cette deuxième place. «Sorry guys, je dois encore faire pipi dans un gobelet», dit-elle avant l'entretien. Contrôle antidopage. Cela signifie que les journalistes doivent se dépêcher.

Mais l'Américaine est de bonne humeur. «J'ai eu besoin de trop d'énergie hier. Et au milieu du parcours, j'ai fait une erreur. Tu ne peux pas gagner ainsi», analyse-t-elle. Mais elle a également rendu hommage à Emma Aicher, de 19 ans sa cadette: «Elle est impressionnante. Tout simplement géniale. Elle sera encore devant pendant de nombreuses années».

Aicher a skié pour le ski-club d'Engelberg

Dans le milieu, tout le monde sait que la mère d'Emma Aicher est suédoise, tandis que son père est allemand. Elle a grandi à Sundsvall, a longtemps couru pour la Suède, mais a décidé au dernier moment de prendre le départ pour l'Allemagne en tant que professionnelle. «Je suis moitié-moitié», dit-elle. Ce que beaucoup ignorent par contre, c'est qu'elle a vécu durant trois ans en Suisse lorsqu'elle était adolescente. Plus précisément: à Engelberg dans le canton d'Obwald.

«Je comprends le suisse allemand, mais je ne le parle pas», rigole-t-elle. Elle se souvient de ce passage à Engelberg. «Un moment formidable», lance-t-elle. Elle a également des liens forts avec la famille Gisin. Le père de Michelle, Dominique et Marc, Beat, était président du club de ski dans lequel Emma Aicher s'entraînait. «Michelle est un peu plus âgée, mais elle m'a toujours parlé lors des championnats internes. Et bien sûr aussi en Coupe du monde, ces dernières années».

Après les trois courses en Engadine, la skieuse allemande se rendra immédiatement à Courchevel, où un slalom est prévu mardi soir. Aucune autre ne le fera. Comment fait-elle pour tout concilier? «J'ai simplement du plaisir à skier.» Cela paraît si simple.

«Odermatt reste lui-même»

Le grand rêve d'Aicher est de remporter le classement général de la Coupe du monde. Elle veut vivre ce que son modèle Marco Odermatt a déjà réussi quatre fois. Qu'est-ce qui l'impressionne chez le surdoué du ski? «Bien sûr, sa façon de skier. C'est tout simplement exceptionnel. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il reste lui-même». Tout comme elle.

Flury: une petite victoire

Et la Suisse? Après le triple forfait de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin, elle fait de nouveau grise mine. Cinq skieuses marquent des points, mais pas beaucoup. La meilleure? Jasmine Flury.

Mais elle peut considérer cette 11e place comme une petite victoire. Elle a été absente pendant deux ans en raison de problèmes de genou. «Vendredi, mon retour était chargé en émotions. Tout le long voyage pour revenir au plus haut niveau. Je suis hyper contente d'avoir fait un pas de plus».