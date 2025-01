«C'est un honneur pour moi d'être comparée à une telle skieuse»

Après cinq podiums sans victoire, la Suissesse Lara Gut-Behrami est enfin montée sur la plus haute marche cet hiver, en remportant dimanche le super-G de Garmisch-Partenkirchen, dernière course féminine de vitesse avant les Mondiaux.

Lara Gut-Behrami a remporté le super-G de Garmisch. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

La Kandahar de Garmisch-Partenkirchen est une piste qui plaît bien à Lara Gut-Behrami. Dimanche, sur une neige de printemps en raison des températures très douces, la Tessinoise de 33 ans a signé un cinquième succès dans la station bavaroise, tous en super-G.

«Ce n'était pas aussi évident, mais c'est bien lorsque l'on skie vite comme aujourd'hui. C'est une grande joie. C'était des conditions difficiles pour toutes. Pendant la reconnaissance ce matin, il neigeait, il a aussi plu, tout le contraire de conditions idéales pour skier», a commenté la Tessinoise après la course.

«Ils ont réussi à préparer une très bonne piste avec ces conditions, et j'ai essayé de skier aussi vite que possible», a ajouté la lauréate du jour, qui se signale à une semaine et demie des courses de vitesse aux Mondiaux de Saalbach en Autriche (6 février pour le super-G, 8 février pour la descente).

Au classement général de la Coupe du monde, Lara Gut-Behrami récupère 40 points sur l'Italienne Federica Brignone, troisième en super-G dimanche après sa victoire samedi en descente.

Entre les deux lauréates du gros globe de cristal (2016 et 2024 pour la Suissesse, 2020 pour l'Italienne), l'écart est désormais de 70 points à 15 courses de la fin de la saison, avec une répartition équilibrée entre vitesse (quatre descentes, trois super-G) et technique (quatre géants, quatre slaloms).

Lara Gut-Behrami rejoint Renate Götschl

Double championne du monde 2021 (super-G et slalom géant) à Cortina d'Ampezzo et championne olympique en titre (2022 à Pékin) du super-G, Gut-Behrami rejoint l'Autrichienne Renate Götschl avec ses 46 succès en Coupe du monde.

«C'est un honneur pour moi d'être comparée à une telle skieuse. Elle était un exemple à suivre pour moi et elle m'a aidée au début de ma carrière», souligne la Suissesse, qui est désormais avec Götschl la cinquième skieuse avec le plus grand nombre de victoires. Il lui manque neuf succès pour rejoindre sa compatriote Vreni Schneider, technicienne des années 1980 et 1990 avec 55 victoires.

De retour à 40 ans sur le circuit mondial après quasiment six ans d'une retraite qu'elle croyait définitive, Lindsey Vonn a pris la 13e place à près d'une seconde et demie de Gut-Behrami.

«J'ai fait quelques erreurs sur les dernières courses, aujourd'hui je voulais simplement franchir la ligne. C'était parfait. Ça me donne de la confiance pour les Mondiaux», a commenté l'Américaine, déjà tournée vers le rendez-vous de Saalbach (4-16 février).

Pas de grosse chute

Contrairement à jeudi, vendredi et samedi (entraînements et descente), le super-G s'est déroulé dimanche sans chute majeure.

La Tchèque Tereza Nova, qui est violemment tombée lors de l'un des deux entraînements de descente vendredi, a été opérée samedi pour réduire un œdème cérébral et a été placée dans un coma artificiel. L'Autrichienne Nina Ortlieb a elle chuté lors de la descente samedi et s'est fracturé la partie inférieure de la jambe droite.