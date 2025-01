Lara Gut-Behrami décroche enfin sa première victoire de l'hiver

Lara Gut-Behrami peut avoir le sourire à l'arrivée. Photo: AFP

Blick Sport

Les poings serrés dans la raquette d'arrivée en disent long. Même si à ce moment-là, elle n'est sure de rien, Lara Gut-Behrami sait qu'elle a réalisé une très grosse course lors du Super-G de Garmisch-Partenkirchen. En voyant du vert à l'arrivée alors que Sofia Goggia et Federica Brignone étaient déjà passées, la Tessinoise était bien partie pour fêter, enfin, sa première victoire de la saison.

Petite frayeur il y a eu ensuite lorsque Kajsa Vickhoff Lie a réalisé à son tour une belle manche. Mais la Norvégienne a finalement terminé à 35 centièmes de Lara Gut-Behrami, juste devant Federica Brignone, qui complète le podium. Les Italiennes ont à nouveau fait fort, occupant la 3e, 4e, 5e et 6e place.

Mais c'est bien la Tessinoise qui a été la meilleure ce dimanche en Allemagne. La skieuse de Comano monte ainsi pour la 46e fois sur la plus haute marche du podium en Coupe du monde. Surtout, le timing de sa première victoire de l'hiver est parfait. Il s'agissait en effet de la dernière course de Lara Gut-Behrami avant les Championnats du monde de Saalbach. De quoi y arriver avec une confiance retrouvée.

La skieuse de 33 ans a cependant été la seule Suissesse à la fête. Tandis que Michelle Gisin et Joana Hählen ont été éliminées, Corinne Suter a terminé loin de sa coéquipière (+1"60), tout comme Priska Ming-Nufer (+2"95) et Delia Durrer (+3"32).