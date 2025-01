Doublé italien à Garmisch devant Corinne Suter

Federica Brignone a remporté la descente de Garmisch. Photo: AFP

Première de l'entraînement du vendredi, Sofia Goggia a bien pensé à nouveau battre toutes ses concurrentes au moment d'en finir avec sa descente et de devancer Corine Suter et Lara Gut-Behrami. Mais il n'en a rien été pour la skieuse italienne qui a été devancée d'un centième par... sa compatriote Federica Brignone!

La Milanaise, leader du classement général de la Coupe du monde, remporte ainsi à Garmisch sa deuxième descente de la saison, après son succès à Saint-Anton mi-janvier. De quoi également conforter sa première place au classement de la discipline.

Premier podium de la saison en descente pour Corinne Suter

Lara Gut-Behrami, auteure d'une très bonne fin de course après avoir réalisé l'un des moins bons temps sur le haut, termine cinquième (+0.37) et voit ainsi son retard de points sur Brignone augmenter. La Suisse fête tout de même un podium en Allemagne grâce à Corinne Suter, laquelle a pu prendre une belle troisième place (+0.19), son meilleur résultat dans la discipline cette saison. La Schwytzoise, troisième du super-G de Cortina d'Ampezzo, pourra tout de même nourrir quelques regrets de ne pas avoir terminé plus haut, elle qui compte le meilleur temps à mi-parcours.

Deuxième de l'entraînement ce vendredi, l'américaine Breezy Johnson s'est classée quatrième (+0.25), resserrant encore un peu plus la course. De son côté, après une bonne première moitié de course, Michelle Gisin a perdu pas mal de temps sur le bas (17e à +1.27). Joana Haelhen n'est, elle, pas parvenue à intégrer un top sept qui lui aurait assuré une place aux championnats du monde de Saalbach (25e à +2.56). La Bernoise aura toutefois une deuxième chance ce dimanche lors du super-G. Delia Durrer s'est classée un rang plus haut (+2.17). Priska Ming-Nufer avait, elle, besoin d'un top quinze, et n'a pu faire mieux qu'une 21e place (+1.60).

A noter la nouvelle élimination de Lindsey Vonn et l'interruption de course de plusieurs dizaines de minutes à la suite de la lourde chute, et de l'évacuation par hélicoptère, de l'Autrichienne Nina Ortlieb.