Franjo von Allmen apprend un nouveau rôle en Coupe du monde

En tant que champion du monde, Franjo von Allmen se retrouve soudain sous les feux de la rampe. Il est prêt et passe maintenant en «mode course» pour la saison la confirmation.

1/6 Franjo von Allmen aurait aimé prolonger un peu son été. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

Benjamin Gwerder

La dernière saison de Franjo von Allmen a été exceptionnelle. En 17 départs en Coupe du monde, «Nöggu» est monté sept fois sur le podium. De plus, le jeune homme de 24 ans a été sacré champion du monde de descente et est également monté sur la plus haute marche du podium avec Loïc Meillard lors du combiné par équipe des championnats du monde.

En se remémorant ce palmarès, tout fan de ski se rend vite compte que Franjo von Allmen est passé en très peu de temps du statut de chasseur à celui de chassé. Pour le charpentier de formation, la saison à venir sera donc essentiellement consacrée à la confirmation de ces succès, en plus des Jeux Olympiques. «Le fait que l'on s'intéresse autant à ma personne est encore un peu nouveau pour moi admet-il. Mais j'ai de bonnes personnes autour de moi qui me veulent du bien».

Outre l'intérêt accru pour sa personne, la pression sportive à son égard n'a bien sûr jamais été aussi élevée. Mais Franjo von Allmen ne veut pas se laisser distraire par tout cela: «Les attentes de l'extérieur sont déjà là, mais je peux aussi, dans une certaine mesure, décider moi-même à quel point je veux les laisser m'atteindre. En tant que sportif, je me mets suffisamment de pression pour être en mesure de réaliser mes performances. J'essaie de réduire autant que possible la pression extérieure. Je veux simplement être à la hauteur de mes propres exigences».

Franjo Von Allmen est un «Sunny-Boy»

On pourrait penser que le Bernois est impatient de reprendre la compétition. Mais von Allmen est différent. Lors de la journée des médias de Swiss-Ski, il nous a fait une confession: «J'aurais bien aimé prolonger encore un peu l'été. Je suis du genre à aimer avoir chaud».

Le vainqueur du super-G de Wengen en vient à cette confession, car les conditions d'entraînement dans l'hémisphère sud étaient presque printanières. «Parfois, ce beau temps m'a déjà un peu donné envie de faire un tour au bar pour l'après-ski». Au Chili, où s'est déroulé le camp d'entraînement, l'été commence le 21 décembre.

Le risque lié à la pratique de la moto serait supportable

En regardant l'été de Franjo von Allmen sur Instagram, on comprend le côté fonceur du skieur. Comme Marcel Hirscher, il a souvent enfourché sa moto de cross: «Ce sport est certes un peu risqué mais au printemps, je peut le gérer. En automne, par conre, je laisse la moto au garage pour ne pas prendre de risque».

On a également pu rencontrer von Allmen sur des pistes de descente en VTT, et il a même sorti ses chaussures de football pour un tournoi de foot. Malgré le programme chargé de l'été, l'entraînement physique n'a pas été négligé. Franjo von Allmen a surtout travaillé sa vitesse. Il a également peaufiné sa force. Celle-ci est certes présente, mais il ajoute un bémol: «Il me manquait encore un peu de contrôle».

«En mode course».

Même si von Allmen aurait aimé prolonger l'été, il est quand même prêt: «Nous avons eu un très bon camp d'entraînement en Amérique du Sud, le temps était presque toujours super. Nous avons pu vraiment bien profiter des jours de ski». Il a mis l'accent sur sa technique dans les hauteurs du Chili: «À Zermatt, nous étions là pour retrouver des sensations sur la neige, et en Amérique du Sud, nous avons surtout pu travailler sur notre technique. Nous avons délibérément essayé encore quelques trucs».

Pour l'as de la vitesse, le travail se poursuivra à nouveau en Suisse, puis à Copper Mountain (USA) juste avant le début de la saison. «D'ici là, nous mettons l'accent sur le fait de retrouver le mode course», explique-t-il.