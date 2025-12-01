Mikaela Shiffrin fête une nouvelle victoire avec des burgers

Trois courses, trois victoires, près de quatre secondes et demie d’avance cumulée sur ses dauphines, Mikaela Shiffrin écrase la concurrence en slalom. L’Américaine fête ça en mangeant un burger.

Cédric Heeb

À peine trois slaloms disputés, et déjà la même question revient: qui peut bien battre Mikaela Shiffrin? À Copper Mountain, l’Américaine a une nouvelle fois évolué dans une autre dimension. Elle y décroche son 67e succès en slalom et relègue la concurrence très loin derrière.

Son avance parle d’elle-même: 1’’57 sur l’Allemande Lena Dürr. Une démonstration de puissance, la énième. Lors de l’ouverture de la saison de slalom à Levi (Finlande), Shiffrin l’avait emporté avec 1’’66 d’avance sur Lara Colturi (19 ans). Une semaine plus tard à Gurgl (Autriche), elle devançait une nouvelle fois l’Albanaise de 1’’23. Sur trois courses, elle a donc pris presque quatre secondes et demie aux deuxièmes du jour!

Et ce succès a une saveur toute particulière puisque Copper Mountain ne se trouve qu’à une trentaine de minutes de Vail, sa ville natale. Interrogée sur ses projets après-course, la quintuple lauréate du classement général du globe sourit: «Le plus agréable serait de regarder un film à la maison avec ma famille». Elle précise que son fiancé, Aleksander Aamodt Kilde (33 ans), doit les rejoindre. «Je veux boire un thé bien chaud et manger des burgers.»

Football américain et burgers pour un dimanche parfait

Quelques heures plus tard, la scène prend forme et Shiffrin poste une photo sur Instagram la montrant installée devant la télévision, burger à la main. Pas de film au programme, mais la rencontre de NFL des Denver Broncos, son équipe de cœur. Elle ne révèle pas qui l’accompagne pour cette soirée.

«Des burgers et les Broncos pour célébrer une journée parfaite», écrit celle qui est désormais l’athlète la plus titrée de l’histoire du ski alpin, forte de ses 104 victoires en Coupe du monde. Et le scénario de la rencontre ajoute à sa joie: en prolongation, Denver s’impose 27–26 face aux Washington Commanders, offrant à Shiffrin un week-end parfait.