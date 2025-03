Michelle Gisin: «Je dois retrouver la joie»

Michelle Gisin traverse une crise de carrière. La skieuse de 31 ans lutte contre l'épuisement mental et doit décider si elle veut continuer ou mettre un terme à sa carrière. Blick l'a rencontrée avant les courses de La Thuile (Italie).

1/7 On a trop souvent vu cette image cet hiver: Michelle Gisin (31 ans) insatisfaite à l'arrivée. Pourtant, elle s'est battue pour y arriver. Photo: Sven Thomann

Mercredi après-midi, hôtel Planibel à La Thuile (Italie). Dehors, un homme âgé lit la «Gazzetta dello Sport». Quelques touristes flânent, et il n'y a presque personne sur les deux vieux télésièges. Le printemps s'est également installé dans ce village valdôtain de 800 âmes. Une certaine lassitude du ski semble flotter dans l'air.

Ce sentiment, habituel chez les skieurs amateurs, est pourtant surprenant dans le cas de Michelle Gisin (31 ans). Pendant douze ans, elle a évolué sur le circuit de la Coupe du monde, presque toujours avec enthousiasme et une passion débordante. Cet hiver, cependant, tout est différent. Physiquement, Gisin n'a jamais été aussi forte, mais sa tête ne suit pas. Assise près du bar de l'hôtel, elle prend le temps de s'entretenir avec Blick.

Blick: Michelle Gisin, l'annulation de la descente à La Thuile a aussi son bon côté, non?

Michelle Gisin: Grâce à cela, je peux me rendre aux Etats-Unis pour les finales de la Coupe du monde en tant que 22e du classement de la discipline. Mais je dois avouer que cela ne devrait pas être un problème pour moi.

Lors du Championnat du Monde à Saalbach, vous vouliez enfin laisser derrière vous la pression qui vous accompagnait cette saison.

Je n'y suis pas parvenue. Ce que j'ai montré en géant a même été extrêmement décevant.

Vous avez perdu 7,21 secondes par rapport au meilleur temps.

En géant, je n'ai pas trouvé ma forme cette saison. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle mon hiver a été un véritable calvaire.

Pourquoi avez-vous perdu le plaisir de skier?

L'automne dernier, j'ai réalisé que les émotions positives lors des courses n'étaient plus là. J'étais mentalement épuisée après près de 300 courses où je n'avais jamais relâché l'effort. Réaliser cela a été brutal – après tout, le ski a toujours été pour moi bien plus qu'un simple métier.

Vous en voulez-vous?

Au lieu de prendre le temps au printemps de réfléchir tranquillement à la façon dont je voulais aborder les années à venir, j'ai cherché des objectifs concrets et j'ai pensé que je voulais finir dans le Top 5 du classement général de la Coupe du Monde. Je pensais que cela me motiverait, mais cela n'a pas été le cas.

Le début de l'hiver s'est bien passé, mais ensuite, rien n'a fonctionné.

C'était comme un château de cartes qui s'effondrait. Je devais me ressaisir pour arriver à la ligne de départ. Je réussissais toujours à le faire, mais en course, il me manquait l'énergie dont j'avais tant besoin.

Avez-vous aussi eu peur?

Non. Mais mon subconscient tirait parfois le frein à main lors des courses de vitesse – heureusement, car sinon, je me serais probablement blessée.

Certains disent que votre changement de matériel, en passant de Rossignol à Salomon, il y a presque trois ans a marqué le début de la fin.

C'est absurde. L'hiver dernier, j'étais la quatrième meilleure slalomeuse au monde et j'ai terminé dans le Top 10 lors des six descentes. Sans un bon matériel, cela n'aurait pas été possible.

Avez-vous envisagé d'abandonner la saison?

Oui, en décembre dernier. Et j'aurais dû le faire. Mais je pensais que les choses allaient s'améliorer. Aujourd'hui, je suis plus sage.

Envisagez-vous de prendre votre retraite au printemps?

Cette saison a souvent été si négative et frustrante que je ne voudrais pas m'arrêter ainsi. Mais je dois retrouver le plaisir de skier, sinon ça ne marchera pas.