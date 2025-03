1/7 Lara Gut-Behrami peut-elle encore la dépasser? Federica Brignone répond oui! Mais son avance au classement général de la Coupe du monde est de 322 points. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Pour la deuxième fois consécutive, Federica Brignone et Lara Gut-Behrami se battent en duel pour la couronne de meilleure skieuse de l'année. Ou faut-il plutôt considérer qu'elles se sont battues en duel, vu l'avance de l'Italienne? Les deux femmes vont encore disputer six courses et l'avance de Federica Brignone sur sa rivale au classement général de la Coupe du monde s'élève à 322 points. Si Lara Gut-Behrami ne se surpasse pas lors des trois couses prévues à La Thuile, dans le Val d'Aoste, ce week-end et si l'Italienne ne perd pas son sang-froid, la messe pourrait même être dite avant la finale de la Coupe du monde aux Etats-Unis.

Lorsque Blick aborde le sujet avec Federica Brignone, elle répond du tac au tac: «Lara est Lara. Une championne. Elle peut tout à fait encore me rattraper!» En effet, «Fede» a la réputation de ne pas avoir les nerfs solides lorsqu'elle est en tête. Mais cet hiver, tous les doutes semblent s'être envolés. «Cette fois-ci, j'arrive à contrôler mes nerfs. Je suis moi-même surprise de réussir à le faire presque à chaque course».

Chez Lara Gut-Behrami, le problème est ailleurs. «Il me manque la compréhension de moi-même que j'avais l'hiver dernier. Je fais sans cesse des erreurs», dit-elle. En fait, la Tessinoise se bat surtout en géant avec des problèmes de timing et de dérive.

«En descente et en super-G, ça va mieux», assure-t-elle, ce qui lui donne de l'espoir pour La Thuile. Lara Gut-Behrami est en effet en tête du classement du super-G avec 55 points d'avance sur Federica Brignone et pourrait remporter le petit globe de cristal pour la sixième fois - elle serait ainsi la seule détentrice du record.

Une moyenne de points inversée

Revenons au classement général de la Coupe du monde. Rares sont les experts qui pensent que Federica Brignone peut encore finir deuxième. Mais par rapport à l'année dernière, est-elle devenue plus forte ou Lara Gut-Behrami moins performante?

Le nombre de victoires de la saison (9-1 pour Federica Brignone) est moins déterminant que la moyenne de points par course. On constate que Lara Gut-Behrami a chuté de 61,3 à 51,1, tandis que Federica Brignone est passée de 52,7 à 61,6. Cela signifie que l'Italienne a la moyenne de points de sa rivale de l'année dernière... et inversement.

«En fait, c'est dommage que la saison se termine bientôt. En tout cas, je suis impatiente de skier chez moi sur cette pente géniale», dit Federica Brignone. Elle a en effet grandi à Courmayeur (Italie), qui n'est qu'à vingt minutes en voiture de La Thuile.

Au fait, quelle serait la signification pour elle de remporter le grand globe de cristal? Son frère et coach Davide répond brièvement à cette question existentielle: «Le monde entier, tout simplement!»