Les descendeurs autrichiens sont à la traîne, un héros suisse doit passer sous le bistouri et la Suisse craint pour sa suprématie chez les femmes à cause de Federica Brignone. Voici les grandes et petites histoires du week-end!

Mathias Germann et Marcel W. Perren

Quelles sont les grandes et petites histoires du week-end de ski? Blick dévoile les dessous du monde du Cirque blanc.

Les descendeurs autrichiens face à un échec historique

Chez les hommes, l'écart entre les nations leaders du ski alpin, la Suisse et l'Autriche, n'a jamais été aussi grand en 58 ans de Coupe du monde. Les Suisses ont décroché leurs 15e, 16e et 17e podiums de l'hiver à Kvitfjell grâce à Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Stefan Rogentin. Les Autrichiens n'ont pour l'heure pas décroché le moindre podium dans la discipline reine en huit courses! Nos (anciens?) plus grands rivaux ne sont pas non plus à l'aise dans toutes les disciplines. Les Suisses ont remporté 14 courses de Coupe du monde cet hiver et les Autrichiens n'en ont plus gagné une depuis le triomphe de Manuel Feller en slalom à Palisades Tahoe le 25 février 2024. Lors de la saison 1986/87, l'équipe rouge-blanc-rouge n'avait certes pas non plus remporté de victoire, mais jamais jusqu'à présent l'Autriche n'avait connu de saison sans podium en descente.

Toujours pas de podium: Vincent Kriechmayr et les descendeurs autrichiens. Photo: keystone-sda.ch

Le héros de Beaver Creek doit à nouveau passer sous le bistouri

Malgré cette formidable série de succès, il y a aussi quelques descendeurs dans le camp suisse qui ne sont pas particulièrement en forme en ce moment. Le vainqueur de Beaver Creek, Justin Murisier, doit vivre avec des douleurs quotidiennes depuis un certain temps. Des excroissances osseuses se sont formées dans le genou du Valaisan, entraînant de violents gonflements. Le skieur de 33 ans, qui a subi trois ruptures des ligaments croisés entre 2011 et 2018, devra donc subir une nouvelle opération en avril. Mais avant cela, ce combattant héroïque disputera la descente finale le 22 mars à Sun Valley. Pour Marco Kohler (27 ans), la saison est en revanche déjà terminée. Le Bernois de l'Oberland a manqué de trois points la 25e place décisive au classement général de descente, bien qu'il ait brillé en décembre à Bormio avec une neuvième place, onze mois après la rupture des ligaments croisés subie au Lauberhorn. L'ami d'enfance et compagnon de marque de Marco Odermatt n'est donc pas autorisé à prendre le départ de la finale de la Coupe du monde.

Justin Murisier se pose des questions. Photo: Sven Thomann

Le père de la sensation slovène a une histoire controversée

Miha Hrobat est l'une des plus grandes surprises de cet hiver. Bien que l'équipe de descente slovène ne dispose que de peu de moyens financiers, le jeune homme de 30 ans originaire de la région de Ljubljana a réussi à monter sur le podium lors des descentes de Beaver Creek et de Wengen. Et dimanche, lors du super-G de Kvitfjell, il a fait en sorte que pour la première fois de la saison de Coupe du monde, une course de vitesse se termine sans Suisse sur le podium. Troisième, Miha Hrobat, parti avec le numéro de dossard 21, a été plus rapide d'un centième de seconde que Marco Odermatt. L'histoire de son père, Borut, est moins glorieuse. En janvier 2014, Hrobat Senior était directeur de course lors de quatre courses FIS en Slovénie, au cours desquelles la violoniste vedette thaïlando-britannique Vanessa Mae s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Sotchi. On a découvert par la suite que des manipulations avaient eu lieu lors de ces slaloms géants. Borut Hrobat a alors été suspendu deux ans par la Fédération internationale de ski.

L'homme surprise à Kvitfjell: Miha Hrobat. Photo: keystone-sda.ch

Dominik Paris fait jeu égal avec Peter Müller et cherche du job en Suisse

Dominik Paris a empêché un quadruplé suisse en triomphant lors de la première descente de Kvitfjell, et le Sud-Tyrolien a également été le plus rapide lors du super-G de dimanche. Le skieur de 35 ans a ainsi rattrapé deux icônes au classement éternel de la Coupe du monde. Dominik Paris, tout comme son compatriote Gustavo Thöni, a désormais 24 victoires en Coupe du monde à son actif, ce qui fait de lui le numéro 2 en Italie derrière Alberto Tomba (50 victoires). Le géant de 100 kilos occupe également la deuxième place dans le classement des victoires en descente. Il compte 19 victoires dans la discipline reine, tout comme le Zurichois Peter Müller. L'Autrichien Franz Klammer est seul en tête de ce classement avec 25 victoires. Après la saison de ski, Dominik Paris va débuter une tournée comme chanteur avec son groupe de metal «Rise of Voltage». «Ce qui est sûr, c'est que nous allons nous produire le 5 juillet au célèbre festival de métal de Mölltal. S'il y a des organisateurs de concerts en Suisse qui s'intéressent à nous, ils peuvent nous contacter via notre site Internet», explique Dominik Paris à Blick.

Il s'éclate aussi en dehors des pistes: Dominik Paris. Photo: Sven Thomann

Le piège du fluor se referme sur elle

Le sujet semblait avoir été écarté depuis longtemps, mais il refait surface à Are: l'interdiction du fluor. Pourquoi? Parce qu'une valeur trop élevée a été mesurée chez Marta Bassino en géant. Au sein de la Squadra Azzurra, on ne comprend plus rien: les servicemen ont utilisé les mêmes brosses que par le passé. Marta Bassino n'en profite même pas, elle est éliminée. Cette mésaventure s'inscrit dans sa saison ratée - la championne du monde de super-G de 2023 vit la période la plus difficile de sa carrière. L'héroïne locale Sara Hector est elle aussi disqualifiée un jour plus tard - ses fixations sont trop hautes. «Mon serviceman a fait une erreur. Mais nous sommes une équipe, je ne lui en veux pas».

Une saison à oublier: Marta Bassino. Photo: keystone-sda.ch

Une Autrichienne rafle tout en Coupe d'Europe

Nadine Fest est la réponse autrichienne à Marco Odermatt - même si elle se situe à un niveau inférieur à celui de la Coupe du monde. Elle est en effet en tête du classement général, de la descente, du super-G et du géant en Coupe d'Europe. Elle confirme cette domination à Kitzbühel en terminant première et troisième du super-G sur la Streif. L'hiver prochain, se lancera-t-elle en Coupe du monde? Elle a déjà essayé à plusieurs reprises, mais le moment propice semble venu.

En tête du festival autrichien: Nadine Fest. Photo: keystone-sda.ch

Une championne des slogans enfin au sommet

A 29 ans et lors de sa 186e course, Katharina Truppe a enfin réussi! L'Autrichienne a remporté sa première victoire en Coupe du monde en triomphant en slalom. «Mes pieds tremblent, je peux à peine tenir debout», dit-elle, ravie. La veille seulement, elle avait annoncé qu'elle ne ferait plus que des slaloms à l'avenir et qu'elle abandonnerait le géant. Visiblement, ça a marché. Katharine Truppe est également connue pour ses bonnes paroles. «Le ver est tellement profond. Je ne sais pas quel vermifuge je dois prendre pour que ça aille mieux», a-t-elle déclaré un jour. «Le départ était plutôt bon, mais ensuite le somnifère a commencé à faire effet», faisait également partie de son répertoire. Et après Levi, elle a déclaré: «J'ai skié comme un crayon».

Grandes phrases, grandes actions: Katharine Truppe. Photo: Getty Images

Suisse ou Italie? il reste 7 points

Federica Brignone marque actuellement tellement de points que la Suisse en a peur. Elle est la principale responsable du fait que les Italiennes ne se trouvent plus qu'à 7 points des femmes de Swiss-Ski au classement des nations. Toujours est-il que, de manière réaliste, deux Suissesses se battent encore pour des globes: Lara Gut-Behrami en super-G (55 points d'avance) et Camille Rast en slalom (41 points de retard). Deux globes suisses? Ce serait une belle réussite, surtout face à une Federica Brignone aussi forte!

Des points comme s'il en pleuvait: Federica Brignone. Photo: keystone-sda.ch

Du paradis à l'enfer

Il y a une semaine, Emma Aicher (21 ans, Allemagne) remportait sa première course de Coupe du monde à Kvitfjell, une descente. Il était clair qu'elle voulait par la suite montrer dans son pays natal, la Suède, pourquoi elle est considérée comme la jeune skieuse la plus polyvalente du monde (elle est la seule à pratiquer toutes les disciplines). La Suède, son pays natal, vraiment? Oui! Non seulement elle est née en Suède, mais sa mère est suédoise et elle parle couramment la langue. «Ma famille et mes amis seront là. Ke me réjouis énormément», disait-elle avant le week-end. Mais ensuite, tout est parti en vrille, Emma Aicher a manqué la deuxième manche du géant et a été éliminée en slalom. Au moins, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour ruminer sa frustration. Mardi déjà, elle participera au premier entraînement de descente à La Thuile (Italie), à 2000 kilomètres de là. Du stress à l'état pur!

Zéro pointé dans sa deuxième patrie, la Suède: Emma Aicher. Photo: IMAGO/TT