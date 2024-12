Marco Odermatt tout sourire, Urs Kryenbühl grimace

1/2 Marco Odermatt convainc lors du premier entraînement à Beaver Creek. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

En regardant le chrono, le Grison Stefan Rogentin n'en croit pas ses yeux: «Comment se fait-il que Miha Hrobat soit six dixièmes plus rapide qu'un Marco Odermatt ou un Cyprien Sarrazin?»

Peu après le premier entraînement sur le Birds of Prey, la réponse éclaircit la situation: le Slovène a manqué une porte capitale. Marco Odermatt est donc le véritable vainqueur de cette épreuve. Le champion du monde de descente en titre est un centième plus rapide que le Français Cyprien Sarrazin, qui a triomphé l'hiver dernier de manière exceptionnelle lors des classiques de Kitzbühel et de Bormio.

«Exigeant, mais vraiment cool»

Avant de se rendre au Colorado, le Nidwaldien a souhaité que la piste à Beaver Creek soit préparée avec plus d'eau que les années précédentes. Le chef de piste et son équipe ont justement accordé cette faveur au triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. «La neige n'a jamais été aussi bonne ici, extrêmement rapide. Cela rend le tout très exigeant, mais vraiment cool. Les sauts sont pour la plupart magnifiquement construits. On pourrait peut-être gratter un peu plus le saut Harrior, mais sinon, ça collait parfaitement.»

L'Italien Florian Schieder (deuxième à Kitzbühel la saison dernière) est, comme Odermatt, enthousiasmé par la piste, mais craint «que le directeur de la vitesse de la FIS, Hannes Trinkl, ne rende certains passages moins difficiles en vue des courses, car il a peur que les sauts aillent trop loin autrement.»

Kryenbühl à nouveau blessé au genou

La journée s'est terminée dans la douleur pour Urs Kryenbühl (trois podiums en Coupe du monde), qui doit interrompre sa course après avoir reçu un violent coup au genou droit. Les premiers examens révèlent une blessure complexe au genou, qui sera examinée plus en détail en Suisse dans les jours à venir. Pour rappel, le Schwytzois s'était déchiré le ligament croisé du genou droit en décembre 2022 à Bormio. À l'époque, Urs Kryenbühel n'avait pas traité cette blessure de manière chirurgicale. Et maintenant, ceux qui avaient prédit dès le début qu'un genou sans ligament croisé ne pourrait pas résister à long terme aux sollicitations extrêmes de la Coupe du monde semblent avoir eu raison.

En revanche, le Valaisan Arnaud Boisset a donné des nouvelles réjouissantes en terminant cette course d'entraînement avec le huitième temps, ce qui fait de lui le deuxième meilleur Suisse.