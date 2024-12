1/7 Le 7 décembre 2019, Marco Odermatt a fêté sa première victoire en Coupe du monde lors du super-G de Beaver Creek. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Au cours des cinq dernières années, Marco Odermatt (27 ans) a rarement été aussi perplexe qu'après l'entraînement de descente de jeudi dernier à Copper Mountain (Etats-Unis). «Même si j'avais de bonnes sensations pendant la course, j'ai perdu plus de deux secondes sur le meilleur temps. C'est un peu frustrant», a déclaré le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde dans une interview accordée à Blick.

Mais entre-temps, la superstar du lac des Quatre-Cantons est redevenue vraiment de bonne humeur: «Les derniers jours d'entraînement se sont vraiment déroulés au top pour moi!» Lors de la dernière séance d'entraînement en super-G, le Nidwaldien a été le plus rapide devant son coéquipier Stefan Rogentin.

En d'autres termes, le champion du monde en titre de descente et de slalom géant est parfaitement préparé pour les trois courses sur le «Birds of Prey» à Beaver Creek (vendredi descente, samedi super-G et dimanche slalom géant).

L'adversaire le plus dangereux de MArco Odermatt

Il y a cinq ans, Marco Odermatt avait remporté le premier de ses 37 succès en Coupe du monde lors du super-G sur la «piste des rapaces». En 2021, il a de nouveau remporté le super-G dans la station de ski de luxe du Colorado. Ce qui manque encore à son palmarès: une victoire en descente sur la piste des championnats du monde de 1999 et 2015.

En décembre 2022, à Beaver Creek, Marco Odermatt a dû s'incliner dans la discipline reine lors d'un duel épique contre Aleksander Aamodt Kilde (32 ans) pour six centièmes. Comme chacun sait, le Norvégien ne pourra pas participer aux courses de cet hiver en raison des séquelles de son violent crash au Lauberhorn.

En revanche, Marco Odermatt devra cette semaine encore faire ses preuves contre un adversaire tout à fait naturel: la section de glisse d'environ 25 secondes après le départ. C'est là que le génial technicien a perdu le plus de temps par le passé. L'explication de Marco Odermatt lui-même: «Pour le slalom géant, je m'entraîne la plupart du temps sur des pistes trempées et dures, où tout fonctionne par la pression de la spatule. C'est pourquoi, dans le passé, il m'a manqué le sens de la finesse dans les sections de glisse comme à Beaver Creek. Mais je crois que j'ai entre-temps aussi progressé sur ces passages».

Les critiques ont l'effet escompté

Une chose est sûre: Après la partie plate du départ, la classique américaine de la descente est suivie de passages qui sont faits pour Marco Odermatt: un terrain extrêmement raide avec des virages sélectifs et de larges sauts. Ce que le champion olympique de slalom géant préfère, c'est lorsque les parcours sont entièrement verglacés. Or, ces dernières années, la Birds of Prey n'a jamais été vraiment craquante.

«Lors de la préparation des pistes, on a travaillé ici par le passé avec trop peu d'eau», croit savoir l'entraîneur de Swiss-Ski Helmut Krug. L'année dernière, le directeur de course de la FIS Markus Waldner a donné raison à Helmut Krug: «Lors d'une descente, ça devrait claquer vraiment fort, et ce n'est malheureusement pas du tout le cas sur ce parcours, qui compte pourtant parmi les plus géniaux de la Coupe du monde de par sa topographie, en raison d'une préparation trop douce».

Cette critique n'a visiblement pas manqué de faire son effet. Selon le chef de la vitesse de la FIS, Hannes Trinkl, la «piste des rapaces» a été travaillée avec beaucoup d'eau au cours des dernières semaines. Cela laisse présager que nous assisterons ce week-end aux courses les plus difficiles de l'histoire de Beaver Creek. Le premier entraînement est prévu mardi.