1/8 Lors de la descente du Hahnenkamm à Kitzbühel, Arnaud Boisset s'est classé dans le top 10 dans des conditions très difficiles. Photo: SVEN THOMANN

Marcel W. Perren et Sven Thomann

Arnaud Boisset a grandi à Martigny, en Valais, dans un environnement très particulier. A environ 200 mètres de la maison de ses parents, l'ancien champion de descente Roland Collombin (72 ans, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 1972, huit victoires en Coupe du monde) tient le restaurant «La Streiff». Et exactement 50 ans après la deuxième victoire sur la Streif de son légendaire voisin, Arnaud Boisset a lui-même réalisé une performance exceptionnelle l'hiver dernier sur le fameux Hahnenkamm de Kitzbühel.

Avec le numéro de dossard 53, le skieur de 26 ans a été éliminé au deuxième temps intermédiaire avec seulement 14 centièmes d'avance sur le meilleur temps du Français Cyprien Sarrazin, en raison d'une glissade au sol sur la Hausberg. La plupart des coureurs auraient été brisés mentalement dans une situation comparable sur la descente la plus dangereuse du monde. Il en va tout autrement pour le Martignérain.

Après avoir été ramené au départ par hélicoptère, le Valaisan a livré une performance sensationnelle jusqu'au quatrième temps intermédiaire - il était plus rapide que Cyprien Sarrazin! Sur le Hausberg, l'homme au casque de course rose a certes laissé échapper une seconde, mais il a tout de même fêté à l'arrivée son premier classement dans le top 10 en Coupe du monde en se classant neuvième. Huit semaines plus tard, il a même réussi à monter sur la troisième marche du podium lors du super-G final de Saalbach.

Des qualités exceptionnelles

Le descendeur zurichois Niels Hintermann, qui lutte actuellement contre un cancer des ganglions lymphatiques grâce à la chimiothérapie, a déclaré en juillet au journaliste de Blick lors d'un déjeuner: «Je suis presque sûr qu'Arnaud deviendra à moyen terme le plus grand challenger de Marco Odermatt en super-G».

C'est justement l'ami d'enfance et colocataire de Marco Odermatt, Gabriel Gwerder, qui doit contribuer à ce que cette prophétie se réalise: ce Schwytzois d'origine, dont le siège social est à Stans, est l'entraîneur de condition physique d'Arnaud Boisset depuis l'année dernière. «Arnaud sait qu'il doit encore améliorer certaines choses», souligne Gabriel Gwerder avant de le complimenter. «Je suis toujours impressionné par la rigueur avec laquelle Arnaud met en œuvre ses projets. De plus, il fait preuve d'une maturité étonnante pour son jeune âge. Arnaud est un tacticien rusé».

Le spécialiste de la vitesse, diplômé en économie, pratique également la pensée stratégique dans son travail hors des pistes. Arnud Boisset: «En été, je travaille pour une banque privée à Genève. C'est pour moi l'équilibre parfait avec le ski. Si, en tant que banquier, je travaille normalement entre le lundi et le vendredi, j'apprécie d'autant plus en hiver la vie extraordinaire sur les pistes de ski».

Un succès de prestige contre Marc Hirschi

L'été dernier, Arnaud Boisset a toutefois dû faire une pause plus longue qu'il ne l'aurait souhaité en raison d'une fracture du plateau tibial au genou droit. «C'est arrivé le troisième jour de ski en août. J'ai fait une faute classique lors de l'entraînement de slalom géant. C'était une erreur complètement inutile de ma part».

Bien qu'Arnaud Boisset n'ait pas pu se rendre au camp d'entraînement en Amérique du Sud avec ses coéquipiers après cette gaffe, il semble être en pleine forme à temps pour l'ouverture de la saison de vitesse à Beaver Creek. «Arnaud a livré quelques prestations d'entraînement prometteuses au cours des dernières semaines», confirme Reto Nydegger, chef de la vitesse chez Swiss Ski.

Les performances que le Valaisan a réalisées dans sa jeunesse dans une autre discipline sportive ont également été exceptionnelles. «Pendant quelques années, j'ai fait des courses de vélo avec mon ami d'enfance Antoine. Et une fois, j'ai même battu Marc Hirschi», sourit Arnaud Boisset en racontant les détails: «Dans cette course, j'étais l'équipier d'Antoine, et tout à coup, nous avons formé une échappée avec Marc Hirschi. Dans le sprint final, mon copain Antoine était clairement le plus fort. Et lorsque la victoire ne pouvait plus lui échapper, j'ai sprinté face à Hirschi et je l'ai battu! Quand je pense qu'entre-temps, Marc a triomphé à la Flèche Wallonne et gagné une étape du Tour de France, c'est quelque chose de spécial pour moi».

Une fondue rose pour les fans

Arnaud Boisset est aussi particulièrement fier du fait que le nombre de membres de son fan-club soit passé de zéro à 800 l'hiver dernier. «C'est vraiment cool. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse gagner autant de fans en si peu de temps. Et comme j'ai une grande communauté, je suis aussi devenu plus intéressant pour les sponsors». Pour remercier ses supporters, Arnaud Boisset leur sert une fondue au fromage rose lors des réunions du fan-club. «J'ai ajouté de la poudre de betterave rouge dans le mélange de fromage. C'est particulier!».

Pour finir, Arnaud Boisset livre l'explication de l'importance qu'il accorde à cette couleur: «D'une part, le rose me plaît. D'autre part, cette couleur me permet de me démarquer sur le plan marketing, après tout, je suis le seul descendeur en Coupe du monde à porter un casque rose». C'est effectivement un stratège particulier, cet Arnaud Boisset.