Chargées par le CIO de statuer sur la présence ou non des athlètes russes et biélorusses aux Jeux de Milan-Cortina, les Fédérations internationales devaient se prononcer. La FIS a tranché pour le ski et le snowboard.

Ni ski, ni snowboard pour les athlètes russes et biélorusses aux JO

Le Russe Alexander Bolshunov ne pourra pas participer aux prochains JO. Photo: imago images/Bildbyran

Blick Sport

«Le conseil de la FIS a voté ce mardi pour ne pas permettre la participation des athlètes russes et biélorusses en tant que sportifs sous bannière neutre dans ses compétitions de qualifications pour les Jeux Olympiques et paralympiques de Milan-Cortina en 2026.» En 2022, lors des Jeux d’hiver de Pékin, les athlètes russes avaient déjà été exclus en raison des affaires de dopage d’État. Toutefois, ceux ayant obtenu un certificat de conformité avaient pu participer aux compétitions sous bannière neutre. Ce ne sera, cette fois, pas le cas.

Plusieurs absences en ski de fond

Les épreuves de ski alpin, de ski nordique, de ski freestyle et de snowboard ne verront donc pas la participation des athlètes russes et biélorusses. Cette mesure s’avère particulièrement lourde de conséquences pour le ski de fond, discipline où les Russes ont pris l'habitude de cartonner, à l’image d’Alexander Bolshunov.

Ce sera désormais aux autres fédérations de se positionner sur l'ensemble des sports d'hiver représentés aux Jeux Olympiques.