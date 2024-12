Franjo von Allmen a encore un point faible: le risque inutile

1/12 Franjo von Allmen est passé en très peu de temps du statut de débutant à celui de… Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

La statue de l'aigle à l'entrée du village de Beaver Creek est caractéristique du parcours de Franjo von Allmen – le Bernois de 23 ans a été la grande étoile montante de l'hiver dernier en Coupe du monde. Le charpentier de formation s'est classé quatre fois dans le top 9 lors de sa première saison.

Lors du super-G de Garmisch-Partenkirchen, le spécialiste de vitesse de 1m83 a réussi à monter pour la première fois sur un podium de Coupe du monde. Pour Franjo von Allmen, cela a été payant à plus d'un titre en fin de saison. «FvA» a conclu des accords de sponsoring lucratifs avec Red Bull et Breitling et il a en outre obtenu de son équipementier Head l'un des meilleurs serviceman au monde.

Il s'agit de l'Italien Sepp Kuppelwieser, qui s'est occupé avec grand succès de Beat Feuz de 2012 à 2023. «L'arrivée de Sepp est la meilleure chose qui pouvait arriver à Franjo», estime Beat Feuz, quadruple vainqueur du classement de la Coupe du monde de descente, avant de se montrer plus concret: «En tant que jeune athlète, Franjo doit veiller à ne pas en faire trop. L'hiver dernier, il a eu deux fois de la chance de ne pas se blesser plus gravement. C'est aussi pour cette raison que je suis très heureux pour Franjo que son équipementier Head lui ait fourni Sepp Kuppelwieser, non seulement un serviceman exceptionnel, mais aussi une personne de premier plan. Que les choses se passent bien ou mal à l'entraînement, Sepp est toujours le plus calme possible. Et cela fera certainement du bien à Franjo.»

Le dernier point faible

Cet été, Franjo von Allmen n'a pas pu se rendre avec ses coéquipiers au camp de neige en Amérique du Sud parce qu'il s'était blessé peu avant à l'articulation du genou droit. «C'était surtout dommage parce que nous aurions eu des conditions idéales au Chili pour travailler à la stabilisation du style de course de Franjo», explique Reto Nydegger, chef de la vitesse chez Swiss-Ski.

Franjo Von Allmen lui-même est conscient qu'il lui reste encore du travail à faire dans ce domaine: «Il n'y a rien à dire, je suis encore trop sujet aux erreurs. Il me manque encore l'expérience pour sentir dans quels passages il vaut la peine de prendre beaucoup de risques, et où ces risques ne sont justement pas payants.»

Néanmoins, le talent qui a grandi au pied du col de Bellegarde attend avec une certaine confiance sa première course sur la piste très technique à Beaver Creek. «La blessure à l'articulation du genou est très bien guérie, je ne ressens plus aucune douleur. De plus, je me sens particulièrement à l'aise sur la neige agressive et compacte du Colorado.»

Et grâce à son nouveau sponsor sur le casque, le voyage de von Allmen en Amérique du Nord s'est également déroulé plus agréablement que par le passé: «J'ai pu voyager en classe affaires pour la première fois de ma vie. Je sais maintenant que cela fait une grande différence de pouvoir se dégourdir les jambes pendant neuf heures et de ne pas devoir se serrer en classe économie.» Franjo von Allmen pourra-t-il poursuivre son envolée à Beaver Creek? Nous aurons la réponse lors de la descente de vendredi à partir de 19h sur le «Birds of Prey».