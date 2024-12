Tout ne se passe apparemment pas comme prévu pour le retour de la légende du ski Marcel Hirscher. Selon les rumeurs émanant de plusieurs entraîneurs, l'Autrichien, qui concourt pour les Pays-Bas, est blessé. Photo: Red Bull Content Pool

Marcel W. Perren et Daniel Kestenholz

Le retour de Marcel Hirscher (35 ans) semble se faire sous une mauvaise étoile.

Après avoir échoué lors des slaloms de Coupe du monde de Levi (Finlande, 45e) et de Gurgl (Autriche, éliminé en première manche), l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a déclaré forfait pour le slalom géant de dimanche prochain à Beaver Creek.

A la place, le natif de Salzbourg a opté pour une session d'entraînement intensive en Autriche, en vue du géant et du slalom de Val-d'Isère (14 et 15 décembre). Mais ce plan ne semble pas non plus se dérouler comme prévu pour le skieur de 36 ans.

Rumeurs de blessure

Lors d'une réunion des capitaines d'équipe à Beaver Creek dans le Colorado, plusieurs coachs ont rapporté indépendamment les uns des autres que Marcel Hirscher avait dû interrompre l'entraînement sur la Reiteralm à Schladming en raison d'une blessure au genou.

La question se pose donc: à quel point la superstar a-t-elle vraiment été touchée? Jusqu'à présent, le clan Hirscher n'a fait aucune déclaration officielle sur les rumeurs en provenance d'Amérique du Nord.