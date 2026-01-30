Federica Brignone reprend difficilement la compétition

Gravement blessée au printemps, Federica Brignone est déjà de retour en Coupe du monde. À dix mois de l’accident, l’Italienne avance dans la douleur, sans renoncer à l’ambition olympique.

Mathias Germann

Federica Brignone est l’une des très grandes skieuses du circuit. Deux gros globes de cristal, deux titres mondiaux, 37 victoires en Coupe du monde. Seul le titre olympique manque encore à son palmarès. Pour l’instant? «C’est incroyable que je sois déjà à Cortina. Je suis une outsider», dit-elle.

Le contexte est lourd. En avril, Brignone s’est gravement blessée à la jambe gauche lors d’une chute. Os brisés, ligaments déchirés. «Les médecins m’avaient dit que je ne pourrais refaire du ski que dans deux ans. Et me voilà déjà de retour en Coupe du monde, dix mois plus tard. Tout ce qui arrivera encore cet hiver sera un cadeau.»

Pour sa reprise, l'Italienne a terminé sixième du géant de Kronplatz (It). Un résultat retentissant. À Crans-Montana (VS), elle reprend maintenant contact avec les disciplines de vitesse. «Je ne sais pas encore si je prendrai le départ de la descente. Le super-G, presque à coup sûr. Mais je dois avancer jour après jour. J’ai mal tous les jours.»

Jeux olympiques? «Je n'y vais pas seulement pour participer»

Courir, monter des escaliers, skier: tout fait mal à l'athlète. Lors de l’entraînement de vitesse la semaine dernière à Cortina (It), elle a vécu des moments difficiles. «C’était dur. Dans les virages où la charge sur la jambe gauche est importante, j’avais de vrais blocages dans la tête», reconnaît-elle. Sans surprise, selon elle: «Je n’ai fait que treize entraînements avec des piquets. Et toutes les plaques et les vis sont encore dans mon corps. Il faut du temps pour que tout guérisse.»

Brignone a encore des difficultés dans les sauts et les compressions. À l’entraînement, elle est même tombée et a fini dans les filets, sans conséquence. «C’était un bon crash-test», sourit-elle. Et les Jeux olympiques? «Je n'y vais pas seulement pour participer», annonce Brignone. Ses rivales sont prévenues.



