Vingt centimètres sont tombés!
Neige fraîche à Crans-Montana: les bénévoles sous pression

Avec jusqu’à vingt centimètres de neige fraîche, les organisateurs des courses de Coupe du monde de Crans-Montana sont mis à rude épreuve, d’autant plus que femmes et hommes courent cette année sur deux pistes distinctes.
Publié: 14:42 heures
|
Dernière mise à jour: 14:43 heures
Didier Défago reste serein.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Entre quinze et vingt centimètres de neige fraîche sont tombés: les organisateurs des courses de Coupe du monde de Crans-Montana ont fort à faire. La tâche est d’autant plus complexe que, cette année, les épreuves masculines et féminines se déroulent en Valais, obligeant les bénévoles à se répartir sur deux pistes.

«La décision de travailler sur les deux pistes est la bonne. Si la météo est avec nous, nous aurons de super images demain», explique à Blick le champion olympique de descente et président du comité d’organisation Didier Défago.

Le fait que des bénévoles aient été recherchés via Instagram ne concerne pas l’édition actuelle, précise-t-il. «Pour cette année, nous avons suffisamment de monde. Mais la plupart des bénévoles ne peuvent aider qu’une semaine. Or, pour les Mondiaux l’an prochain, il faudra couvrir deux semaines.»

