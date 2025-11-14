Le duel entre Maria Riesch et Lindsey Vonn a marqué la Coupe du monde de ski pendant plusieurs années. Leur amitié n'a pas survécu à cette rivalité. L'Allemande raconte ce qui les a séparées.

Maria Riesch (à droite) et Lindsey Vonn se sont rencontrées à l'adolescence. Photo: Keystone

Ramona Bieri

Aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, Maria Riesch a remporté l'or en combiné et l'argent en Super-G. Peu après, elle s'est battue avec Anna Veith pour le classement général de la Coupe du monde lors des finales à Lenzerheide (GR). Mais elle s'est retrouvée dans les filets dès la première course.

«À ce moment-là, j'en ai fini avec la saison, avec le classement général de la Coupe du monde et un peu avec ma carrière», explique l'Allemande dans le podcast «Deep Dive» de Sport1, en revenant sur sa fin de vie de skieuse peu glorieuse. «J'aurais souhaité une sortie plus belle.» Il y a tout de même eu un prix de consolation. Car malgré sa chute, elle a décroché le globe de descente.

L'Allemande n'a toutefois pas pu participer à la cérémonie de remise des prix. Elle se souvient avoir été évacuée par hélicoptère lorsque celle-ci a eu lieu. «J'ai regardé en bas et j'ai vu qu'Anna Veith était à gauche et Tina Maze à droite sur le podium, mais que la place au centre était vide.»

«Lindsey était déjà très ambitieuse»

La carrière de Maria Riesch n'a pas seulement été marquée par des blessures, mais aussi par des duels avec Lindsey Vonn. Selon l'Allemande, elles sont différentes du point de vue du caractère. «Lindsey était déjà très ambitieuse et motivée. Elle n'est pas revenue à la compétition pour rien», estime son ancienne rivale.

Malgré tout, une amitié, aujourd'hui brisée, les a unies pendant des années. Elles se sont rencontrées à l'âge de 15 ans lors des Championnats du monde juniors, puis leurs chemins se sont croisés à plusieurs reprises. Les comparaisons sont évidentes. «On veut toujours être plus rapide que l'autre», explique Maria Riesch.

Le duel s'est intensifié

Toutes deux ont célébré leurs succès et ont été freinées par les blessures. Alors que Maria Riesch est absente pendant un certain temps, Lindsey Vonn remporte sa première course. Après le retour de l'Allemande, la rivalité se poursuit. Et le duel s'intensifie. «Il y a bien sûr aussi eu des disputes», estime-t-elle. À cela s'ajoute le fait que les médias ont parfois envenimé les choses.

L'Allemande ne veut toutefois pas rejeter la faute de la fin de leur amitié sur Lindsey Vonn. «Chacune a certainement eu sa part, dit-elle avec diplomatie. Mais elle a moins bien supporté quand je l'ai battue que quand c'était l'inverse.» L'Américaine a donc particulièrement souffert de sa deuxième place au classement général de la Coupe du monde lors de la saison 2010/11, car elle avait alors dû laisser Maria Riesch l'emporter pour trois points.