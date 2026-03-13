Marc Girardelli admiratif des succès de Marco Odermatt

Marco Odermatt a cueilli à Courchevel son 102e podium en Coupe du monde, ainsi que deux globes de cristal. Marc Girardelli revient sur la performance du Nidwaldien, la comparant à celles d'autres légendes du ski.

Marcel W. Perren

Au même niveau que le roi Ingemar Stenmark. C’est ainsi que le grand Marc Girardelli classe le Marco Odermatt après la descente de Courchevel!

En terminant troisième derrière Vincent Kriechmayr – qui offre à l’Autriche sa première victoire en descente depuis trois ans – et l’Italien Giovanni Franzoni, le Nidwaldien s’empare du petit globe de descente pour la troisième fois consécutive. Plus important encore, «Odi» remporte pour la cinquième fois de suite le gros globe de cristal pour son triomphe au classement général de la Coupe du monde.

Seul Marcel Hirscher a remporté le général plus souvent, avec huit gros globes. Marc Girardelli, lui, l'a également remporté cinq fois.

Marc Girardelli contredit Alberto Tomba

Aujourd’hui âgé de 62 ans, Marc Girardelli ne partage pas l’avis de son ami italien Alberto Tomba (50 victoires en Coupe du monde) lorsqu’il parle de Marco Odermatt. Pour rappel, «La Bomba» avait émis en décembre une réserve sur les succès du quadruple sportif suisse de l’année. «Avec Cyprien Sarrazin et Aleksander Aamodt Kilde, les plus forts rivaux d’Odermatt se sont éliminés par de graves chutes!»

Marc Girardelli secoue la tête de gauche à droite lorsqu’on lui rappelle cette déclaration. «En principe, j’aime beaucoup Alberto, mais il a la même faiblesse que le roi de la descente Peter Müller. Tous deux minimisent toujours les performances des autres, alors qu’ils exagèrent leurs propres exploits. Odermatt a aussi beaucoup gagné les années où Kilde et Sarrazin étaient au sommet de leur forme.»

Marc Girardelli poursuit: «Tomba n’a remporté qu’une seule fois plus de dix victoires en un hiver dans toute sa carrière, alors qu’Odermatt a déjà réussi à deux reprises à gagner treize courses sur une saison. Cette saison, il en est déjà à neuf victoires. Cette constance est sensationnelle!»

«Je ne vois personne qui puisse le menacer»

Mais Marc Girardelli n’est pas seulement un grand fan du skieur, il apprécie aussi l’homme qu'est Marco Odermatt. «C’est le seul de son niveau qui reste un gars normal. Tomba était un excentrique, Stenmark un autiste. Et si je voulais parler à Hermann Maier ou à Marcel Hirscher pendant une course, ce n’était pas possible. Mais avec Marco, ce n’est pas un problème. Il a reçu une excellente éducation de sa maman Priska et de son papa Walti.»

Revenons au sport: Marco Odermatt peut-il un jour battre le record de globes au général de Marcel Hirscher? Marc Girardelli en est convaincu: «Je ne vois personne, loin s’en faut, qui puisse menacer Marco dans la lutte pour le gros globe dans les années à venir. Bien sûr, ses forces diminueront un peu chaque année. Mais avec sa classe, il gagnera encore le classement général l’hiver prochain, même s’il manque une ou deux courses.»

Marco Odermatt a le dernier mot après cette course historique: «Cette descente à Courchevel a été l’une des courses les plus difficiles de tout l’hiver. Avec les différentes conditions sur la piste, trouver le bon réglage a été un défi énorme: la neige était très froide en haut et, en bas, c’était presque de la neige de printemps. J’ai rarement été aussi fatigué à l’arrivée qu’après cette descente. C’est d’autant plus beau que cet énorme effort est récompensé par deux globes.»