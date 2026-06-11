Alexander Ospelt est le nouveau président de la FIS. Quelques heures après son élection, il s'est adressé aux médias. Il y explique ses premières priorités et comment il compte rendre ce sport plus attractif pour les sponsors.

Björn Lindroos

Jeudi après-midi, Alexander Ospelt s'est exprimé pour la première fois en tant que nouveau président de la FIS. «Je tiens à remercier tout le monde. J’ai eu de nombreuses discussions fructueuses en amont de ce congrès», déclare-t-il, rayonnant.

Quelle est la première mission que se fixe le Liechtensteinois? «Nous sommes toutefois encore divisés. Ma mission consiste désormais à nous unir et à rétablir la bonne entente entre nous. Nous voulons améliorer notre situation et devenir ainsi plus attractifs pour les sponsors et les investisseurs.»

Voici comment il compte développer son sport

Pour le ski alpin, Alexander Ospelt a déjà des projets concrets en tête: «De nombreuses discussions sont en cours. Nous devons trouver un format télévisé qui ne dure pas plus de 1h50. Nous devons donner plus de visibilité aux athlètes. Nous devons mieux les promouvoir. Les gens veulent voir des stars.» Il souhaite en outre renforcer les disciplines là où elles ont le plus de fans. C’est pourquoi une descente en Chine, par exemple, n’a pour lui aucun sens.

Que compte-t-il faire différemment de son prédécesseur controversé? «De nombreux pays m’ont encouragé à accepter ce poste. Je suis désormais prêt à le faire. Je chercherai à dialoguer avec tous les pays d’égal à égal et mènerai toutes les discussions.»