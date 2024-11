1/6 Après l'annulation de huit courses sur la Gran Becca au cours des deux dernières années en raison des conditions météorologiques, la descente du Cervin a été retirée du calendrier de la Coupe du monde au printemps dernier. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Le directeur général de Swiss-Ski, Walter Reusser, secoue la tête de dépit. La raison de son agacement: le temps de rêve dans la région du Cervin. Paradoxal, non? Et pourtant, la météo idéale donne beaucoup de regrets à l'Emmentalois.

«Au printemps dernier, les courses de Coupe du monde de Zermatt-Cervinia ont été retirées du calendrier de la Coupe du monde parce que les décideurs ne croyaient pas, après deux tentatives infructueuses, qu'il serait possible d'organiser des descentes sur la Gran Becca à cette période de l'année. Mais les conditions actuelles et les prévisions météorologiques prouvent le contraire. Cela me fait mal de voir que cette formidable opportunité pour le ski a été détruite par impatience».

En effet, là où de violentes rafales faisaient des ravages il y a douze mois, il n'y a absolument pas de vent depuis 14 jours. Et comme il y a aussi beaucoup de neige sur la descente à cheval dans deux pays (départ en Suisse, arrivée en Italie), contrairement à la première tentative à la fin de l'automne 2022, de nombreux touristes skient actuellement sur la Gran Becca. Mais pas les stars du Cirque blanc.

«Ça fait vraiment mal!»

Walter Reusser ne peut donc pas s'empêcher de lancer une pique en direction des dirigeants de la FIS. «C'est ce qui arrive quand trop de gens sont impliqués dans une décision». Le contexte: lors de la dernière finale de la Coupe du monde, le président de la FIS Johan Eliasch a fait dépendre l'avenir de la descente du Cervin du feedback des athlètes et des entraîneurs. «C'est notamment problématique parce que l'intérêt personnel est au centre des préoccupations de la majorité des personnes interrogées», estime Walter Reusser, pour qui il n'y a que des perdants dans cette affaire.

«Cela me fait de la peine pour les personnes de Zermatt et de Cervinia qui ne sont pas récompensées pour leur projet innovant. Mais le plus grand perdant est le ski dans son ensemble. Si les conditions météorologiques étaient conformes aux prévisions, nous aurions pu diffuser dans le monde entier, au cours des deux prochaines semaines, des images télévisées de deux descentes masculines et de deux descentes féminines dans les conditions les plus géniales. Le tout enrichi d'une vue panoramique sur le Cervin. Cela aurait été une publicité inestimable pour nous».

Il n'est pas étonnant que le président du comité d'organisation de Zermatt, Franz Julen, ait lui aussi mal au coeur ces jours-ci: «Des sponsors et des contrats TV à long terme, une solution d'assurance, la nature qui joue le jeu - tout serait prêt! Les concepts innovants, révolutionnaires et nouveaux ne sont jamais à l'abri d'un revers. La clairvoyance, la persévérance et la fermeté sont des atouts que nous avions dans notre jeu. Malheureusement, les athlètes et les fédérations ont perdu trop tôt la patience et la foi en ce projet. Ainsi, ils n'ont pas seulement raté leur propre chance, ils ont également privé leurs sponsors, les équipementiers et le tourisme de la possibilité d'un effet publicitaire tout à fait particulier».

Le nouveau plan

Comme Blick l'a déjà rapporté en août, Franz Julen et son équipe de Zermatt ont développé un projet alternatif à la Gran Becca - il s'agit de la renaissance de la légendaire descente du Gornergrat, sur laquelle des courses internationales ont été organisées jusqu'en 1967.

«Une première inspection de la FIS a eu lieu. Une autre inspection sera effectuée par les représentants de la Fédération internationale de ski dans le courant de l'hiver», révèle le frère aîné du champion olympique de slalom géant Max Julen, avant de conclure: «Tous les partenaires prestataires de Zermatt ont signalé leur intérêt pour l'organisation de courses de Coupe du monde». «Nous disposons de deux pistes de descente: La Gran Becca et la piste du Gornergrat. Sur notre contrat de cinq ans, il reste encore trois années à courir. La balle est maintenant dans le camp de la FIS et de Swiss-Ski. Nous attendons maintenant des propositions concrètes pour la suite».