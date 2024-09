Il y a de plus en plus de raisons de penser que le calendrier de la Coupe du monde de ski alpin sera bouleversé à l'avenir. Zermatt va-t-il en profiter?

Marcel W. Perren

Marco Odermatt (à gauche) va-t-il pouvoir dévaler les pistes à Zermatt? Photo: keystone-sda.ch

Felix Neureuther s'est rendu extrêmement impopulaire auprès de nombreux habitants de Zermatt. Pourquoi? L'ancien skieur allemand a fait partie des critiques les plus virulentes de la descente du Cervin. «Nous devons accorder plus d'importance à la durabilité dans le ski. C'est pourquoi je considère que la construction d'une descente aussi longue n'est pas d'actualité», a déclaré le vainqueur de 13 courses de Coupe du monde. Felix Neureuther a également été dérangé par la date à laquelle les courses devaient avoir lieu sur la Gran Becca: «Comme il n'est pratiquement plus possible pour la plupart des équipes d'effectuer de véritables entraînements de vitesse en été et en automne, une descente de Coupe du monde début novembre est beaucoup trop tôt pour la plupart des athlètes.»

C'est pourquoi le quadragénaire, qui a remporté à deux reprises le slalom du Lauberhorn et celui de Kitzbühel, est heureux que les courses du Cervin ne jouent aucun rôle dans le calendrier actuel de la Coupe du monde. Après qu'aucune des huit compétitions prévues (quatre pour les hommes, quatre pour les femmes) n'ait pu être lancée ces deux dernières années en raison d'une météo capricieuse, la descente dans les deux pays (départ en Suisse, arrivée en Italie) a été retirée du programme par la FIS, Swiss-Ski et la fédération italienne. Mais comme Blick l'a rapporté en août, il y a déjà un nouveau projet de Coupe du monde à Zermatt – sur une piste traditionnelle qui devrait être restaurée d'ici 2027: la descente du Gornergrat.

«Ces courses seraient super durables!»

Jusqu'en 1967, les courses sur cette piste, alors longue de six kilomètres, faisaient partie des classiques du ski international. Bernhard Russi a fait des propositions aux habitants de Zermatt pour un nouveau tracé sur les deux tiers supérieurs de cette piste. Le directeur des courses de la FIS, Markus Waldner, se rendra à Zermatt en octobre pour se faire une idée précise du nouveau projet.

Parmi les grands partisans du retour des courses au Gornergrat figure l'adversaire le plus célèbre de la descente du Cervin: Felix Neureuther. «Contrairement à la descente du Cervin, les compétitions du Gornergrat ne doivent pas se dérouler en début de saison, mais en fin de saison, en mars. Ainsi, l'organisateur et les athlètes devront fournir beaucoup moins d'efforts. Il ne sera pas nécessaire de produire d'énormes quantités de neige artificielle, car il y a beaucoup de neige naturelle à Zermatt en mars. Des courses sur la piste du Gornergrat seraient durables.»

Une valeur publicitaire gigantesque

Felix Neureuther sait aussi que cela augmenterait considérablement la valeur publicitaire internationale du ski. «Il n'y a rien de comparable au Cervin dans le monde entier. C'est pourquoi les sponsors paieront vraiment beaucoup d'argent si des courses de Coupe du monde sont lancées dans les environs de cette montagne unique.»

Outre le Valais, les Andes sud-américaines pourraient également jouer un rôle majeur dans le calendrier de la Coupe du monde à l'avenir. En 1985 et 1986, quatre descentes de Coupe du monde ont déjà été organisées en août à Las Lenas, en Argentine. Au sein de la FIS, plusieurs hauts fonctionnaires se prononcent à nouveau en faveur de courses de Coupe du monde en Amérique du Sud. Le président de Swiss-Ski, Urs Lehmann, en fait partie: «Nous appelons notre format Coupe du monde, et c'est pourquoi nous devrions également organiser des courses de Coupe du monde dans le plus grand nombre possible de régions du monde. C'est la seule façon de faire grandir notre sport. Ces dernières semaines, j'ai visité plusieurs stations de ski en Amérique du Sud. Certaines de ces stations ont le potentiel pour accueillir des courses de Coupe du monde.»

Que pense Felix Neureuther des courses de Coupe du monde d'été en Amérique du Sud? «La plupart des équipes s'entraînent de toute façon en Argentine et au Chili à cette période de l'année. Il serait donc tout à fait logique que des courses de Coupe du monde soient également organisées dans cette région.» Affaire à suivre.